Hewlett Packard Enterprise v Česku po 16 letech mění ředitele, Kameníček jde do důchodu

Autor: Hewlett Packard Enterprise

Česká pobočka americké společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE) bude mnoha letech mít nového generálního ředitele. Prvního ledna do funkce nastoupí Tomáš Kubát, který nahradí Jana Kameníčka. Ten na pozici vydržel 16 let, celkově byl ve firmě 34 let let a nyní odchází do důchodu.





Také Kubát je v HPE dlouho, skoro 15 let. Aktuálně působí ve funkci Country Managera pro compute, data services a presales. Předtím pracoval v Siemens IT Systems nad Solutions, což je dnes součást Atosu. Vystudoval ČVUT a University of Calgary.

HPE je jedna ze dvou samostatných součástí bývalého Hewlett-Packard. Zaměřuje se na servery a další enterprise technologie, patří k hlavním dodavatelům na našem trhu. Nyní je ve fázi spojování s Juniper Networks a pouští se do byznysu se softwarem s virtualizací, chce využít situace ohledně převzetí VMwaru ze strany Broadcomu. Druhou rozdělenou částí původní HP je HP Inc. zaměřená na počítače a tiskárny.