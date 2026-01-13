Hnutí ANO navrhuje do kontrolního orgánu ČTK Jiřího Ovčáčka

Poslanecké kluby navrhly čtyři kandidáty na dvě volná místa v Radě ČTK. Kandidátem hnutí ANO je bývalý prezidentský mluvčí Jiří Ovčáček. Poslanecký klub SPD navrhuje mediální konzultantku Romanu Žateckou, která je za SPD zastupitelkou v České Lípě.
Podle Pirátů by byl do kontrolního orgánu veřejnoprávní agentury vhodný matematik a ekonom René Levínský. Posledním kandidátem je lektor Jakub Heikenwälder, jehož navrhuje klub KDU-ČSL. Heikenwälder už byl členem Rady ČTK před několika lety.
Seznam kandidátů po dnešním jednání zveřejnila Volební komise Poslanecké sněmovny.
Rada ČTK je jediná z takzvaných malých mediálních rad, kam členy navrhují přímo poslanecké kluby. Ze zákona má sedm členů, mimo jiné schvaluje rozpočet ČTK, volí a odvolává generálního ředitele nebo vyřizuje stížnosti na zpravodajský servis.
Předsedou Rady ČTK je bývalý novinář David Soukup, místopředsednické posty zastávají vysokoškolský pedagog Jakub Končelík a někdejší poslanec TOP09 Daniel Korte. Dalšími členkami jsou Jaroslava Wenigerová a Jana Gáborová. Členové Rady ČTK jsou voleni Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let, a to maximálně na dvě po sobě jdoucí období.
Agentura ČTK hospodaří pouze s prostředky z vlastní činnosti, nedostává žádné státní dotace. Přesto jako veřejnoprávní agentura podléhá veřejné kontrole.