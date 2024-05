Hokejové finále zcela ovládlo internetový provoz, padl rekord v trafficu

Finálové utkání hokejového mistrovství se Švýcarskem zlomilo rekord v datovém provozu, který protekl peeringovým centrem NIX. V absolutní špičce ve 21:15 hodin byl zaznamenán traffic 3,14 Tbps. Rekord potvrzují i data operátora O2, který zajišťoval internetové vysílání jak pro Českou televizi. Špička datového přenosu se podle něj zastavila ve 22:40 hodin těsně pod magickou hranicí 3 Tbps.

„Diváci si mohli hokej v nejvyšší kvalitě vychutnat na všech typech zařízení – jak mobilních, tak v rámci pevné sítě. A zájem byl obrovský. Oproti loňskému šampionátu jsme zaznamenali nárůst provozu v síti o 40 %. Pokud bychom srovnávali šampionát v roce 2022, pak mluvíme o nárůstu dokonce o rovných 100 %,“ uvedl ředitel pro fixní produkty a inovace v O2 Tomáš Křešťák.

Na šampionát se O2 připravovalo dopředu. „Plynulost a stabilitu sítě zajišťovalo a řešilo několik desítek lidí z nejrůznějších týmů. Že padne rekord bylo jasné i z toho, že už ve čtvrtek při utkání českého týmu s Kanadou zaznamenalo O2 provoz přes 2 Tbps,“ uvedla projektová manažerka O2 Jana Pragerová.

Rekord krátce potvrdil na síti X i šéf sdružení NIX.CZ Ondřej Filip.

Czechs and hockey....



Yes, the game started at 20:20, new record at @NIX_CZ ! pic.twitter.com/jBq53HLCPB