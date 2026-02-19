Hokejový zápas mezi Českem a Kanadou zlomil rekord v datech tekoucích internetem

Včerejší olympijský hokejový zápas mezi Českou republikou a Kanadou trhnul rekord v objemu dat tekoucích tuzemským internetem. Internetový uzel NIX.CZ ve špičce zaznamenal hodnotu 3,601 Tb/s, nejvíce v historii. Konkurenční komerční uzel Peering.cz vygeneroval skoro 4,7 Tb/s.
Rekord hlásí také operátor O2. “Okamžitý datový provoz v síti O2 vystoupal ve středu těsně před 19. hodinou až na 3,63 Tb/s. Současně běželo více než 1,1 milionu unikátních streamů, což představuje nový absolutní síťový rekord v historii O2 a nárůst o 21 % oproti maximu z roku 2024. Je to součet všech streamů ze všech platforem, pro které O2 zajišťuje provoz,” informovala společnost.
“Dosavadní rekord z finále Mistrovství světa v hokeji v roce 2024 v Praze (3 Tb/s) ovšem provoz v síti překonal poprvé už v pátek 13. února krátce před 18. hodinou, kdy fanoušci svým zájmem vytáhli provoz v síti operátora O2 až na 3,19 Tb/s při více než 1,088 milionu unikátních streamech současně. Už v tu chvíli posunula kombinace mužského a ženského hokeje spolu s dalšími disciplínami dosavadní rekord z roku 2024,” doplnil operátor.
Jak vypadá 5G síť v O2 areně v Praze: