Lupa.cz  »  Hokejový zápas mezi Českem a Kanadou zlomil rekord v datech tekoucích internetem

Hokejový zápas mezi Českem a Kanadou zlomil rekord v datech tekoucích internetem

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

O2 aréna Autor: CETIN a O2

Včerejší olympijský hokejový zápas mezi Českou republikou a Kanadou trhnul rekord v objemu dat tekoucích tuzemským internetem. Internetový uzel NIX.CZ ve špičce zaznamenal hodnotu 3,601 Tb/s, nejvíce v historii. Konkurenční komerční uzel Peering.cz vygeneroval skoro 4,7 Tb/s.

Rekord hlásí také operátor O2. “Okamžitý datový provoz v síti O2 vystoupal ve středu těsně před 19. hodinou až na 3,63 Tb/s. Současně běželo více než 1,1 milionu unikátních streamů, což představuje nový absolutní síťový rekord v historii O2 a nárůst o 21 % oproti maximu z roku 2024. Je to součet všech streamů ze všech platforem, pro které O2 zajišťuje provoz,” informovala společnost.

“Dosavadní rekord z finále Mistrovství světa v hokeji v roce 2024 v Praze (3 Tb/s) ovšem provoz v síti překonal poprvé už v pátek 13. února krátce před 18. hodinou, kdy fanoušci svým zájmem vytáhli provoz v síti operátora O2 až na 3,19 Tb/s při více než 1,088 milionu unikátních streamech současně. Už v tu chvíli posunula kombinace mužského a ženského hokeje spolu s dalšími disciplínami dosavadní rekord z roku 2024,” doplnil operátor.

Jak vypadá 5G síť v O2 areně v Praze:

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).