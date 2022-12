Hospodářská komora ČR se spojila s Huawei, společně školí ženy v technologiích

Autor: Jan Sedlák

Čínská společnost Huawei, která to má od bezpečnostního varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost s mnohými zdejšími institucemi a organizacemi složitější, našla partnera v podobě Hospodářské komory České republiky. Společně začaly provozovat program Women in Tech, který chce podporovat zapojení žen podnikatelek do technologického byznysu.





Women in Tech u nás provozuje Výzkumný ústav pro podnikání a inovace (VÚPI) spadající právě pod Hospodářskou komoru. Program vychází z globální aktivity Women in Technology, který Huawei provozuje po celém světě.





V dozorčí radě VÚPI sedí například Tomáš Prouza, bývalý šéf digitalizace na Úřadu vlády ČR nebo současný koordinátor českého předsednictví (v rámci ministerstva průmyslu) v Radě Evropské unie.

Spolupráce Komory a Huawei se rozjela na začátku letošního roku. Huawei podporuje Hospodářskou komoru finančně. Česko-čínská dvojice se domluvila také na druhém ročníku, který odstartuje příští rok.

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý uvedl, že spolupráci s Huawei vítá i přes složitější společenskou a politickou situaci a že nechce firmu diskriminovat.

Dlouhý dříve působil například jako ministr ve vládě Václava Klause, člen Národní ekonomické rady vlády a v roce 2012 chtěl kandidovat na prezidenta. Věnuje se také poradenské a konzultační činnosti včetně práce pro Goldman Sachs, ABB či Rolls Royce.

Dlouhý se ve vzájemných vztazích s Čínou angažoval už dříve. Byl například součástí podnikatelských cest českých firem včetně těch doprovázejících Miloše Zemana. Podepsal memorandum s Bank of China.

Huawei projekt Women in Tech řadí do svých CSR aktivit. V rámci prvního českého ročníku několika podnikatelkám poskytl mentoring, účast na veletrzích, školení věcí jako jsou leadership, prezentace, tvorba pitche a tak dále. Trval téměř rok. Letos do něj bylo vybráno přímo šest zástupkyň, příští rok už se o užší účast bude soutěžit z řad přihlášených zájemkyň.

Podobně zapojení žen do technologií podporují i další velké mezinárodní společnosti. Například Czechitas má mezi sponzory Google, Microsoft, IBM, Cisco, AT&T, SAP, Oracle, Verizon a další.

Huawei a Komora ocenily šest žen na dnešním předávání cen, které jim kromě dlouhého nebo šéfa českého pobočky Huawei Jamese Tanga předal také náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

Programem prošly Barbora Korandová (uLekare.cz), Maria Šimůnková (Nekrachni), Bohdana Goliášová (Tvůrci v praxi), Andrea Nejvárková (autonomní vozítka BringAuto), Eva Stejskalová (Regionální televize) a Hana Stelzer (Impactso).

Huawei u nás už několik let provozuje program Seeds for the Future, v rámci něhož školí studenty a v minulosti je zval na vzdělávací pobyty v Číně. Firma chtěla projekt rozšířit také na stipendia, domluvení partneři z řad vysokých škol ale kvůli veřejné kritice odstoupili a nyní se stipendijní akce nerozvíjí.