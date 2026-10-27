Hrozí únik třetího Kingdom Come a hry Pán prstenů? Hackeři se dostali do systémů českých Warhorse

Česká videoherní společnost Warhorse Studios se stala terčem kybernetického útoku. Útočníci se podle oficiálního prohlášení firmy dostali do interních systémů a k datům. Rozsah škod zatím není známý. Warhorse spolupracují s odborníky na kybernetickou bezpečnost za vyšetřování a analýzách toho, co se stalo.
“Jde o vážný incident pro Warhorse Studios a všechny postižené. Naší bezprostřední prioritou je zabezpečit naše systémy, zjistit plný rozsah narušení a podniknout nezbytné kroky k ochraně našich zaměstnanců, partnerů a komunity. Vynakládáme potřebné zdroje na řešení této situace a další informace sdělíme, jakmile to bude zodpovědně možné,” uvedl Martin Frývaldský, výkonný ředitel Warhorse. Firma do doby, než zjistí další informace, nebude sdělovat podrobnosti.
Ve Warhorse aktuálně pracují na dvou titulech. Jedním z nich je pokračování úspěšné historické série RPG her Kingdom Come: Deliverance. A druhým je RPG z otevřeného světa Pána prstenů, respektive Středozemě. Je tedy otázkou, zdá útočníci například nezískali přístup k raným buildům těchto her a nebudou je chtít zveřejnit, případně firmu vydírat. To je v herním byznysu poměrně častá praxe, stalo se to i u očekávaného GTA 6.