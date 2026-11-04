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Infrastrukturní Vantage Towers hlásí vyšší tržby a 67 nových základnových stanic, postavit chce 300 dalších

David Slížek
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Mobilní vysílač 5G, Vodafone a Vantage Towers Autor: Vodafone
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Česká pobočka Vantage Towers, která provozuje základnové stanice pro operátora Vodafone, hlásí za loňský rok (účetní období od dubna 2025 do března 2026) tržby ve výši 1,795 miliardy Kč (o rok dříve 1,761 miliardy Kč) a výslednou ztrátu po zdanění ve výši 271 milionů Kč (před rokem 296 milionů Kč). Vyplývá to z výroční zprávy zveřejněné v obchodním rejstříku.

Ztráta je podle firmy způsobena investicemi do rozšíření sítě. „Tyto investice jsou součástí víceletého investičního plánu zaměřeného na rozšíření portfolia o více než 400 lokalit v horizontu šesti let, jehož realizace se úspěšně blíží dokončení. Na konci roku byl zároveň zasmluvněn nový investiční program, který předpokládá výstavbu nejméně 300 dalších základnových stanic v následujících šesti letech, se zaměřením zejména na lokality s nedostatečným pokrytím mobilním signálem,“ komentuje ve zprávě generální ředitel a jednatel společnosti Jiří Švarc. 

Ve výroční zprávě firma říká, že loni v Česku postavila 67 nových základnových stanic (celkem jich momentálně má 4265), které pokrývají více než 85 % populace ČR. Přibližně tři čtvrtiny tvoří střešní instalace ve městech (RTT), zbytek stožáry „na zelené louce“ (Ground Based Towers, GBT).

„Téměř třetina GBT lokalit je sdílena více zákazníky, s průměrným poměrem využití 1,3×. U RTT lokalit však zůstává významný potenciál pro další sdílení a růst,“ dodává Švarc.

Vodafone vyčlenil svou pasivní infrastrukturu do samostatné firmy v roce 2000. Konkurenční T-mobile následně udělal obdobný krok, když založil společnost T-Mobile Infra CZ. O2 využívá infrastrukturu společnosti CETIN, která patří do stejné vlastnické skupiny.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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