Insolvenční správce navrhuje ukončení provozu TV Barrandov, podnik je podle něj neudržitelný

Zadlužená TV Barrandov se ocitla na hraně definitivního zániku. Insolvenční správce David Jánošík podal 19. května 2026 Městskému soudu v Praze návrh na ukončení provozu akciové společnosti Barrandov Televizní Studio.
Další fungování podniku považuje za ekonomicky i fakticky neudržitelné. Podle správce generuje společnost měsíční ztrátu v řádu několika milionů korun a její finanční situace se od února 2026 v důsledku drastického propadu příjmů z reklamy setrvale zhoršuje. S navrženým ukončením provozu už vyjádřil souhlas věřitelský výbor.
Analýza hospodaření ukazuje, že zatímco průměrné měsíční tržby v roce 2025 přesahovaly 13 milionů korun, v prvním čtvrtletí roku 2026 zaznamenaly strmý pád. Náklady dlužníka, očištěné o nefinanční položky, přitom v letošním roce dosahují v průměru 13,5 milionu korun měsíčně a kvůli inflaci a rostoucím cenám energií mají spíše rostoucí tendenci, bez reálného prostoru pro jejich zásadní snížení.
Kromě finanční tísně čelí televize také problémům s prostory pro podnikání. Nedávno podle insolvenčního správce obdržela výpověď z pronajatých prostor, přičemž výpovědní doba vyprší v červenci 2026.
Správce David Jánošík ve svém podání soudu zdůraznil, že po prověření aktuální situace dlužníka dospěl k závěru, že neexistují podmínky pro další pokračování v činnosti. „Prověřil jsem aktuální situaci obchodního závodu dlužníka a mám za to, že jeho další provozování je ekonomicky ani fakticky neudržitelné,“ uvedl v žádosti.
Tržby společnosti Barrandov Televizní Studio
|
Tržby (v tisících Kč)
|
Průměr měsíčně (rok 2025)
|
13 325
|
Prosinec 2025
|
11 750
|
Leden 2026
|
9 358
|
Únor 2026
|
8 737
|
Březen 2026
|
8 082
Situaci nyní komplikuje také neúplné složení věřitelského výboru. K 9. dubnu 2026 zanikla společnost Czech Digital Group, a.s., která se sloučila s nástupnickou společností České Radiokomunikace a.s., čímž zaniklo i její členství ve výboru. Společnosti Czech Digital Group stanice dlužila za šíření signálu.
Věřitelský výbor je momentálně pouze dvoučlenný a tvoří jej společnosti Gomanold, a.s., v roli předsedy, a RN Pohledávková development, s.r.o.. Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje vyšší počet členů, bude muset insolvenční správce požádat soud o svolání schůze věřitelů za účelem doplňující volby. České Radiokomunikace už vyjádřily zájem funkci člena věřitelského výboru převzít.
Správce naléhá na soud, aby o ukončení provozu rozhodl v co nejkratší lhůtě, jelikož některé kroky vedoucí k uzavření podniku v zájmu věřitelů podniká už nyní.
Majitel televize Jan Čermák řekl agentuře ČTK, že vysílání by mělo ještě několik měsíců pokračovat prostřednictvím jiné společnosti z jeho holdingu. „Dcera S-24 holding si část služeb od BTS pronajme tak, abychom byli schopni udržet vysílání. Možná prodejní hodnota, a tedy výtěžek pro věřitele, je u běžící televize o dost vyšší. Bavíme se o provozu v řádu maximálně měsíců, během nichž se musí najít kupec,“ řekl ČTK Čermák.
Společnost Barrandov Televizní Studio je od 23. dubna v konkurzu, protože se původní reorganizační plán nepodařilo uskutečnit. Tehdy Čermákův holding oznámil, že se vysílání celé skupiny omezí pouze na hlavní kanál a vedlejší programy Barrandov Kino a Barrandov Krimi zaniknou. „Projektu Restart TV Barrandov se nevzdáváme. Přestože původní provozní struktura končí, podařilo se nám zajistit technické i organizační řešení, které umožní zachovat vysílání na hlavním celoplošném kanálu,“ uvedl v dubnu Jan Čermák.
Hlavní vysílací licence je držena společností S-24 akvizice II, s.r.o., která je součástí Čermákovy skupiny. Na zadluženou firmu Barrandov Televizní Studio jsou napsané už jenom licence stanic Barrandov Kino a Barrandov Krimi.