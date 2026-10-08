Inženýři z Tesly a Boston Dynamics v Evropě i díky penězům od Čechů staví humanoidního robota

Na trh se chystá další humanoidní robot, tentokrát by v něm měla hrát silnou roli Evropa. Jmenovat se bude George a připravuje ho startup Minerva Humanoids. Firma teď ohlásila pilotní investici pre-seed v objemu 10 milionů eur, asi 250 milionů korun, což je na tak ranné kolo významná suma. Kapitál do tohoto americko-německého projektu poslaly také české fondy.
Hlavním investorem je fond General Catalyst. Hned poté následují dva fondy, přičemž jedním z nich je pražská společnost Credo Ventures. Ta má už několik velkých zářezů, hodně vydělala například investicí do firmy UiPath, která vstoupila na burzu. Patří i mezi první investory do ElevenLabs, evropské naděje na silného AI hráče.
Mezi další a o něco menší investory do Minervy patří třeba Hugging Face (Nvidia) a hlavně další český fond Kaya, který drží pozice v E2B, Rohlíku a dalších.
“Minerva staví humanoidní roboty pro nejnebezpečnější práce: zneškodňování výbušnin, zásahy bezpečnostních složek, práci v rafineriích a energetice. Klíčové je, že robot se neřídí sám. Na dálku ho ovládá vyškolený specialista, takže úsudek zůstává u člověka a v ohrožení je jen stroj,” shrnul pro Lupu Karel Zheng, partner fondu Kaya.
Důvody, proč Kayu technologie zaujala, popsal Zheng následovně:
- Plně autonomní humanoidi jsou ještě roky daleko. Teleoperace funguje už dnes, takže Minerva může prodávat teď a zároveň sbírat data, která ji k autonomii postupně přiblíží.
- Lidská podoba tu dává smysl. Rafinerie i místa zásahu jsou postavené pro lidi: žebříky, ventily, dveře, nářadí. Humanoid se v nich obejde bez přestavby infrastruktury, kde pásoví nebo čtyřnozí roboti narážejí na limity.
- Správný první trh. Tito zákazníci platí za to, aby lidé nemuseli riskovat život, ne za levnější práci. To je mnohem lepší start než sklady nebo domácnosti, kde humanoid soupeří s cenou lidské práce.
- Tým. Sandor Felber pracoval na Tesla Optimus a pomáhal rozjet výzkum humanoidní robotiky na MIT CSAIL, spoluzakladatel Maurice Rahme přichází z Boston Dynamics. Prvního robota Rogera postavili za pět měsíců.
“Potenciál vidím v tom, že začínají v nice, kde je problém akutní a ochota platit vysoká, a odtud se mohou rozšířit do dalších rizikových odvětví, třeba těžby, obrany nebo krizového řízení. A v době, kdy Evropa a NATO řeší vlastní bezpečnostní technologie, bude důvěryhodný západní dodavatel v tomto oboru hodně cenný,” doplnil Zheng.
George se bude z velké části vyvíjet ve Spojených státech s tím, že prototypy jsou vyráběny v Německu. Výroba má probíhat v obou zemích.