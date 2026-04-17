IPI, Syndikát novinářů i odbory ČT odmítají financování médií ze státního rozpočtu

Mezinárodní tiskový institut, Syndikát novinářů ČR a odborová organizace České televize se shodují v odmítnutí vládního návrhu zákona o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Všechny tři organizace varují před oslabením nezávislosti České televize a Českého rozhlasu a před poklesem jejich příjmů.
Nejobsáhleji se k návrhu vyjádřil Syndikát novinářů. Podle jeho propočtů by navrhované nahrazení poplatků ročními příspěvky ze státního rozpočtu snížilo příjmy České televize o 14,7 procenta a Českého rozhlasu o 16,6 procenta. Syndikát rovněž upozorňuje, že navrhovaný roční limit pěti procent pro úpravu příspěvku podle inflace neodpovídá realitě, protože tuzemská inflace se v posledních letech vyšplhala i nad 15 procent. Další finanční zátěž přinese konec výjimky pro odpočet DPH v roce 2027, který obě instituce připraví o stamiliony korun.
Předsedkyně Syndikátu novinářů Ivana Šuláková upozorňuje také na ohrožení regionálních studií ČT v Ostravě a v Brně. „V návrhu není ustanoven dosavadní povinný pětinový podíl regionální tvorby včetně 25 minut vyhrazených denně pro regionální zpravodajství a publicistiku,“ uvádí Šuláková. Regionální studia ČT a ČRo jsou přitom v řadě míst jedinou mediální institucí, která se místnímu dění systematicky věnuje.
Ke stejnému závěru dospěl i Mezinárodní tiskový institut. Výkonný ředitel IPI Scott Griffen označil návrh za oslabení ekonomického rámce pro nezávislé vysílání veřejné služby. „Nahrazením modelu poplatků systémem přímého státního financování by tento zákon odstranil důležitý nárazník chránící nezávislost České televize a Českého rozhlasu,“ uvedl Griffen. IPI zároveň nastolil otázku, zda by schválení novely nemohlo být v rozporu s Evropským aktem o svobodě médií (EMFA), který vyžaduje předvídatelné a udržitelné financování veřejnoprávních médií.
Předseda správní rady české pobočky IPI Robert Čásenský doplnil, že zrušení poplatků by s největší pravděpodobností bylo změnou trvalou a nevratnou. „Napojení rozpočtů obou institucí na státní financování zvyšuje riziko politického ovlivňování jejich obsahu, a to ze strany jakékoli vlády, současné či budoucí,“ řekl Čásenský.
Nezávislá odborová organizace České televize považuje předložený zákon za pokus o politické ovládnutí ČT a ČRo. Podle odborů návrh vznikl překotně, bez diskuse s vedením obou médií a bez účasti odborné veřejnosti. Odbory varují, že snížení rozpočtu o miliardu u České televize a o téměř půl miliardy u Českého rozhlasu povede k rušení pořadů a hromadnému propouštění. Ohrožena je podle nich i existence televizních studií v Ostravě a v Brně a celá síť regionálních studií Českého rozhlasu.
Syndikát novinářů je ve své interpretaci vládních záměrů nejostřejší. „Jde o promyšlenou likvidační strategii, která má svázat ruce a zavřít ústa dvěma zásadním nezávislým médiím ještě před blížícími se podzimními volbami,“ uvádí syndikát ve svém prohlášení. Všechny tři organizace vyzývají vládu, aby od návrhu upustila.