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Jak ochránit firmu, když uživatel udělá chybu? Přihlaste se na webcast

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webcast hp Autor: Shutterstock – SergeyBitos
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Nejslabším článkem kyberbezpečnosti je stále uživatel a ochrana síťové vrstvy už dávno nestačí. Zaměstnanci pracují z domova, z kaváren i na cestách a klasický perimeter firmu před jejich neopatrností neochrání. Jak snížit rizika plynoucí z nepozornosti uživatelů a jak spravovat počítačovou flotilu i mimo dosah interní sítě?

Právě na to se zaměří nový webcast magazínu CIOtrends, který proběhne ve středu 21. října. Věnovat se bude moderním přístupům k ochraně koncových bodů (Endpoint Security) a správě zařízení v reálném provozu. Ukáže, jak nastavit procesy a technologie tak, aby byla firma chráněna i ve chvíli, kdy uživatel udělá chybu, a to bez zbytečného omezování jeho každodenní práce.

Řeč bude o tom, proč se spoléhat spíše na automatizovanou prevenci a pokročilou detekci než na pouhé školení zaměstnanců, jak získat kontrolu nad firemními notebooky a mobilními zařízeními bez ohledu na to, kde se právě nacházejí, a jak zefektivnit práci IT týmu při řešení incidentů. Webcast je určen CIO, IT manažerům, bezpečnostním specialistům i všem, kdo mají na starosti správu IT zařízení a ochranu firemních dat.

Webcastem provedou Martin Polák, Country Technical Pre-Sales Consultant HP a expert na IT bezpečnost a správu koncových bodů, a Pavel Louda, šéfredaktor Securitytrends. Moderovat bude Radan Dolejš, šéfredaktor Computertrends a CIOtrends.

Online živé vysílání proběhne ve středu 21. října od 10:00. Postačí jen stručná registrace na této stránce. Po vyplnění formuláře obdržíte e-mailem bližší instrukce.

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