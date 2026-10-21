Jak zvládnout nový zákon o kyberbezpečnosti? Stát ukázal, jak správně nastavit řízení rizik

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal nové podpůrné materiály pro subjekty spadající pod nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jde o Průvodce řízením aktiv a rizik pro vyšší režim povinností, který je dispozici zde. Dále byl publikován Stručný metodický postup pro hodnocení aktiv a rizik, ten je ke stažení tady.
“Cílem je představit organizacím jeden z možných způsobů, jak efektivně zavést a udržovat proces řízení aktiv a rizik a představit teoretický a praktický popis jednotlivých kroků procesu, včetně modelových příkladů. Materiál pomůže se všemi kroky procesu: od stanovení rozsahu řízení kybernetické bezpečnosti, přes určení primárních a podpůrných aktiv a jejich garantů, tvorbu katalogu hrozeb a zranitelností, až po výpočet rizik a návrh bezpečnostních opatření,” uvedl úřad.
“Průvodce je určen zejména organizacím, které zavádějí nebo rozvíjejí systém řízení kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a související vyhlášky o bezpečnostních opatřeních poskytovatelů regulovaných služeb ve vyšším režimu povinností. Součástí publikace je také čtrnáct příloh se vzorovou dokumentací, které mohou organizacím posloužit jako inspirace při zavádění jednotlivých procesů. Je důležité mít však na paměti, že předložené vzory nepředstavují univerzální řešení a je nezbytné je vždy přizpůsobit konkrétním podmínkám dané organizace,” doplnil NÚKIB.