Jaké jsou nejbezpečnější aplikace pro posílání zpráv? Stát analyzoval WhatsApp, Messenger, Telegram a další

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) po několika letech aktualizoval dokument analyzující běžně dostupné komunikační aplikace s end-to-end šifrováním. Analýzu lze použít jako vodítko a jeden z rozhodovacích nástrojů, jakou aplikaci si vybrat pro co možná nejvíce bezpečnou komunikaci.
Analyzovány byly appky Threema (Švýcarsko), Signal (USA), Telegram (původně Rusko, dnes Velká Británie a Spojené arabské emiráty), WhatsApp (USA), Messenger (USA), Google Messages (USA) a Apple iMessage (USA).
Hodnoceny jsou tyto kategorie: státní jurisdikce, end-to-end šifrování včetně skupinových konverzací, podpora češtiny, požadavky na osobní údaje, cena, automatické mazání zpráv, dostupnost na platformách. Hodnotí se také to, zda aplikace či její provozovatel má za sebou nějaké bezpečnostní incidenty.
Z hodnocení opět nejlépe vychází Threema, kde je mínus pouze to, že není zdarma a že lze mazání zpráv nastavit na straně odesílatele. Dobře je na tom Signal, který ovšem vyžaduje osobní informace, stejně jako ostatní aplikace.
Telegram, Meta (WhatsApp a Messenger), Google a částečně Apple jsou spojovány s některými bezpečnostními incidenty.
Jak Lupa informovala, Český stát v současné době zvažuje, že by vytvořil vlastní aplikaci pro instant messaging. Časem by jí mohla používat státní správa a další citlivé organizace. Cílem projektu má být to, aby úřady nevystavovaly data zahraničním provozovatelům.
NÚKIB se v analýze rovněž věnuje sociálním sítím. Úřad už dříve varoval před TikTokem, stejně jako před dalšími čínskými službami a technologiemi. V podstatě žádná síť (Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok) z toho nevychází nijak slavně, například kvůli tomu, že provozovatelé mají možnost nahlížet do zpráv.