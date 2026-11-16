Jan Romportl vede AI ve firmě, která z Česka vyvíjí software pro světové banky i automobilky

Odborník na umělou inteligenci a dlouhodobý aktér zdejšího AI a startupového světa Jan Romportl nastupuje do technologické společnosti Trask jako AI & Data Director. Povede její směřování v oblasti dat a umělé inteligence i interní AI Board. Ve funkci střídá Martina Tomise, který v Trasku vybudoval tým data science a nově povede švýcarskou pobočku firmy.
Romportl vedl oddělení interakce člověka se strojem na Západočeské univerzitě a působil také na Future of Humanity Institute v Oxfordu. Sedm let pracoval v O2, kde vybudoval čtyřicetičlenné centrum Dataclair.ai. Radil vedení řady velkých českých i mezinárodních firem jako CETIN, Livesport, Allwyn nebo Deloitte. Spoluzaložil také startup Elin.ai, který vyvíjí aplikaci pomáhající dospívajícím zvládat náročné situace v online prostředí. Předsedá poradnímu sboru České asociace pro umělou inteligenci a loni získal ocenění AI osobnost roku v kategorii Bezpečnost.
V Trasku se bude věnovat mimo jiné rozvoji platformy Vela, která využívá AI agenty při vývoji podnikového softwaru. Firma ji nasazuje na projektech pro velké podniky, například v bankovnictví, automobilovém průmyslu a energetice. Agenti se podílejí na úkolech, jako je analýza, testování nebo dokumentace, klíčová rozhodnutí a kontrola má zůstávat na lidech.