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Jan Romportl vede AI ve firmě, která z Česka vyvíjí software pro světové banky i automobilky

Iva Brejlová
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Jan Romportl Autor: Trask
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Odborník na umělou inteligenci a dlouhodobý aktér zdejšího AI a startupového světa Jan Romportl nastupuje do technologické společnosti Trask jako AI & Data Director. Povede její směřování v oblasti dat a umělé inteligence i interní AI Board. Ve funkci střídá Martina Tomise, který v Trasku vybudoval tým data science a nově povede švýcarskou pobočku firmy.

Romportl vedl oddělení interakce člověka se strojem na Západočeské univerzitě a působil také na Future of Humanity Institute v Oxfordu. Sedm let pracoval v O2, kde vybudoval čtyřicetičlenné centrum Dataclair.ai. Radil vedení řady velkých českých i mezinárodních firem jako CETIN, Livesport, Allwyn nebo Deloitte. Spoluzaložil také startup Elin.ai, který vyvíjí aplikaci pomáhající dospívajícím zvládat náročné situace v online prostředí. Předsedá poradnímu sboru České asociace pro umělou inteligenci a loni získal ocenění AI osobnost roku v kategorii Bezpečnost.

V Trasku se bude věnovat mimo jiné rozvoji platformy Vela, která využívá AI agenty při vývoji podnikového softwaru. Firma ji nasazuje na projektech pro velké podniky, například v bankovnictví, automobilovém průmyslu a energetice. Agenti se podílejí na úkolech, jako je analýza, testování nebo dokumentace, klíčová rozhodnutí a kontrola má zůstávat na lidech. 

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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