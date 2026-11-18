Nejpoužívanější hesla v Česku patří mezi ta nejméně bezpečná. Je to trend, který se nedaří zlomit, i když probíhá postupná osvěta. NordPass a NordLayer Intelligence zveřejnily statistiku, podle níž nadále Češi nejvíce používají snadno prolomitelná hesla “admin” a “123456”.
Dvacet nejpoužívanějších hesel vypadá takto:
- admin
- 123456
- maminka123
- Heslo1234
- Asdfg121
- ladislav
- djkiller
- 123456789
- kocicak1
- 258852
- 12345
- 1234
- 12345678
- maruska
- Student123
- navratilova
- 12345678910
- heslo
- qwert123
- heslo123
Heslo “123456” je nejpoužívanějším i celosvětově, následují “admin” a “12345678”. Pomocí hesla “123456” se například nedávno podařilo útočníkům dostat do dánského Centrálního registru obyvatel.
“Ve srovnání s loňskem výzkumníci zaznamenali další nárůst používání speciálních znaků – v celosvětovém žebříčku je obsahuje 39 hesel oproti loňským 32. Většina z nich je bohužel stále jednoduchá, například Admin@123 nebo P@ssw0rd,” upozornila NordPass.
“Výzkumníci také narazili na několik výchozích hesel k routerům, zejména ALC#FGU a adminHW. Jsou natolik rozšířená, že se dostala i do celosvětového žebříčku, konkrétně na 116. a 118. místo. To znamená, že nespočet routerů a zařízení internetu věcí (IoT) v Česku i ve zbytku světa je velmi zranitelných vůči útočníkům,” dodala NordPass.