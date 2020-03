 »  Jeden z "otců internetu" Vint Cerf je nakažený COVID-19. Léčím se, napsal na Twitter

„Měl jsem pozitivní test na COVID-19 a léčím se,“ napsal na Twitteru 76letý informatik, který je pokládán za jednu z klíčových osobností, které utvářely podobu internetu.

Vint Cerf je spoluautorem protokolu TCP/IP, na kterém počítačová síť dodnes stojí. Od roku 2005 pracuje pro Google.

Cerf ve svém tweetu také odkázal na video Johna Olivera, ve kterém americký televizní satirik britského původu kritizuje současný přístup americké vlády k epidemii.

I tested positive for COVID-19 and am recovering. Listen to what John Oliver has to say about our national response so far: https://t.co/Adgiy3Z9NA