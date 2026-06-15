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Jednání sněmovny je možné sledovat na mobilech ve vylepšené aplikaci, má integrované živé vysílání ze sálu

Iva Brejlová
Dnes
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Mobil - mobilní telefon - smartphone Autor: Depositphotos
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Jednání Poslanecké sněmovny lze opět sledovat na mobilních zařízeních. Aplikace iSněmovna prošla technickou pauzou, integrovala živé vysílání ze sálu přímo do mobilních zařízení a záznamy z tiskových konferencí opatřila titulky. Aplikace je dostupná pro iOSAndroid.

iSněmovna nabízí sledování živého vysílání ze schůzí, tiskových konferencí nebo jednání výborů a seminářů a obsahuje videoarchiv záznamů z posledních let. Umožňuje sledovat dění na plénu prostřednictvím videostreamu, v rámci režimu zvuku na pozadí pak funguje i při zamknutém telefonu. Nabízí notifikace na zahájení živého vysílání, a nově je aplikace přizpůsobena pro nevidomé a slabozraké díky podpoře odečítačů z obrazovky i dynamické velikosti písma.

„Digitalizace může státu pomoci efektivněji komunikovat s občany a také bojovat s dezinformacemi,“ myslí si Jan Mísař z Ackee, softwarového studia, které iSněmovnu vyvinulo. Projekt vznikl v rámci interního hackathonu v roce 2021 a stojí za ní tým, který vytvořil také aplikaci pro německý Bundestag. Firma uvádí, že iSněmovna reaguje na rostoucí poptávku po transparentnosti a okamžitém přístupu k informacím z legislativního procesu.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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