Jednatelé zkrachovalého e-shopu Mamut musejí do soudní úschovy poslat desítky milionů korun

Do úterní půlnoci musejí jednatelé zkrachovalého e-shopu Mamut.cz Jan a Ondřej Měřínští složit do soudní úschovy společně 42 milionů korun. Má jít o zálohu na náhradu škody, kterou oba podnikatelé měli způsobit tím, že na společnost včas nepodali insolvenční návrh. Vyplývá to z usnesení Městského soudu v Praze, který jim tuto povinnost formou předběžného opatření uložil.





Návrh na vydání tohoto opatření podal jeden z největších věřitelů, J&T Leasingová společnost. Argumentovala v něm, že jednatelé nejpozději v polovině loňského listopadu věděli, že e-shop je v úpadku, když pohledávky přesahující v té době 250 milionů korun byly po splatnosti a jednatelé na to nijak nereagovali. „Porušování povinností členů statutárního orgánu včetně porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh je tak zjevné a insolvenční soud o něm nemá pochybnost,“ uvádí se v usnesení.





Měřínští mají na splnění povinnosti jen tři dny a lhůta jim vyprší o úterní půlnoci. Vzhledem k tomu, že jde o předběžné opatření, ani případné podání odvolání jim povinnost k zaplacení neodkládá. Neuhradí-li zálohu na škodu do soudní úschovy dobrovolně, může soud přistoupit k výkonu rozhodnutí.

Insolvenční soud už dříve vyhlásil na firmu konkurs. V současné době věřitelé vedou celkem 17 paralelních incidenčních sporů, tedy řízeních o žalobách, které s insolvencí firmy Mammoth s.r.o. souvisejí. Otázkou stále zůstává, kde je elektronika za více než 2 miliardy korun, kterou měly odebrat společnosti podnikatele Břetislava Janouška. Ten je od té doby nezvěstný.