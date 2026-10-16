Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele se stát chystá rozšířit o další údaje, navrhuje i dosud nefungující sdílení

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ) má státu umožnit sbírat další údaje o zaměstnancích a zpřístupnit je více úřadům. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje změny, které mají reagovat na novou legislativu i praktické potřeby státních institucí. K návrhu přibyly nové dokumenty v oficiálním systému ODok.
Změny mají reagovat mimo jiné na novou legislativu týkající se práce přes digitální platformy, transparentnosti odměňování a ochrany veřejného zdraví. Mezi uživatele údajů má nově přibýt také ministerstvo spravedlnosti. Neznamená to ale, že by všechny zapojené úřady automaticky získaly přístup ke všem údajům.
Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2027. Zůstávají ale nevypořádané výhrady Úřadu pro ochranu osobních údajů a Hospodářské komory. ÚOOÚ požaduje, aby byla lépe doložena nezbytnost a přiměřenost zpracování osobních údajů a přístup ministerstva spravedlnosti k nim. Hospodářská komora chce, aby se datum podpisu prohlášení poplatníka daně automaticky přenášelo a zaměstnavatelé je nemuseli opakovaně zadávat.
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JMHZ má zaměstnavatelům zjednodušit administrativu a podle tvůrců ve finále nahradit zhruba 25 dosavadních formulářů. Jak ale ukázaly zkušenosti účetních a firem, jeho zavádění provázely dlouhodobé problémy s podáváním hlášení, nejasnými chybovými hláškami i opravami údajů. Asociace malých a středních podniků si udělala průzkum, z něhož vyšlo najevo, že první měsíční hlášení dokázala bez problémů a napoprvé podat desetina firem. Zbytek musel podání opakovaně opravovat nebo situaci řešit přímo přes podporu MPSV.
Zatím navíc běží přechodné období, během kterého musejí účetní posílat jak JMHZ, tak dosavadní formuláře. To má skončit právě rokem 2026. „Po určitou dobu je nutný souběh statistického výkaznictví a JMHZ. ČSÚ potřebuje porovnávat data z JMHZ s dosavadními statistickými šetřeními, aby byla zachována kontinuita a srovnatelnost statistik,“ uvádí například Český statistický úřad.