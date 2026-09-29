Jeff Bezos pustil do vesmírné firmy Blue Origin první externí investory a jsou mezi nimi Češi

Do společnosti Blue Origin Jeffa Bezose poprvé vstupují externí investoři a jsou mezi nimi také Češi. K neveřejnému úpisu akcií firmy se dostal investor Ondřej Tomek, někdejší zakladatel portálu Centrum.cz, který patří mezi nejbohatší Čechy a dlouhodobě do technologických firem investuje.
„Poprvé v naší vlastní investorské historii se nám podařilo být přímou součástí takto vysoce přeupsaného neveřejného úpisu, kde se upsal jeden dolar z patnácti nabízených,“ uvedl na síti X. Popisuje, že vzhledem k vysokému zájmu vybíral investory organizátor přímo s Bezosem a rozhodovala mimo jiné „kredibilita a výše nabízené investice“. Pro Lupu dodal, že investice je privátní. A investoři se dohodli, že právě kromě uveřejnění samotné skutečnosti, že ji provedli, nebudou další detaily přidávat.
Tomek investuje na burze, do startupů a podíly má mimo jiné v technologických firmách Safetica, Dataddo nebo Shoptet. Kromě toho rozjel kryptoměnový fond IVBF a vlastnil i část Kiwi.com. Investuje skrze fondy Impulse Ventures, Coober Fund nebo Impulse Capital. Postupně se přeorientoval ze softwarových startupů a služeb (SaaS) na vesmír, data a umělou inteligenci. „A teď držíme robustní (i na světové poměry) podíly v Nebiusu, Blue Origin, Space, AST SpaceMobile a dalších firmách z těchto oblastí průmyslu. A přidáváme další,“ doplnil Tomek.
Podle listu Wall Street Journal získal Blue Origin v prvním kole od externích investorů 10 miliard dolarů při ocenění kolem 140 miliard dolarů.
Blue Origin přitom dosud fungovala především díky Bezosovu osobnímu kapitálu. WSJ uvádí, že do firmy od jejího založení v roce 2000 vložil celkem zhruba 30 miliard dolarů, z toho dvě miliardy přidal nyní. Zbytek poslali další investoři. Firma má kolem 15 tisíc zaměstnanců a v roce 2025 utržila přibližně 800 milionů dolarů. Interní předpovědi počítají pro letošek s tržbami 1,4 miliardy dolarů a pro rok 2030 s více než 30 miliardami.
Firma se snaží dohnat SpaceX zejména prostřednictvím rakety New Glenn, která má létat opakovaně a vynášet mimo jiné satelity. Zároveň plánuje vlastní satelitní komunikační byznys či flotilu AI satelitů.
Vesmírné projekty jako AST nebo Blue Origin tak mají slušnou kapitálovou českou stopu. Zajímavý je i Nebius. Společnost rozjel ruský kamarád Iva Lukačoviče, zakladatel Yandexu Arkady Volozh. Jde o takzvaný neocloud, který na velký dluh (aktuálně kolem 190 miliard korun) staví AI datacentra s čipy Nvidia, což dodává kolosům typu Microsoft a Meta. Nebius sídlí v Nizozemsku, vývojové kanceláře má v Praze.