JOJ Family a CS Mystery nově vysílají také v Multiplexu 23

Televizní stanice JOJ Family a CS Mystery rozšířily od 1. září své bezplatné pozemní vysílání. Nově je lze naladit také v celoplošném DVB-T2 Multiplexu 23. Oba programy současně zůstávají v dosavadním Multiplexu 24.
Zařazení stanic potvrdil na síti X ředitel pro regulaci a právní záležitosti Českých Radiokomunikací Marcel Procházka. Signál Multiplexu 23 podle operátora pokrývá více než 99 procent českých domácností.
Obě televize patří do portfolia slovenské skupiny JOJ. Program JOJ Family je plnoformátová stanice určená pro český trh. Využívá především seriály, zábavní pořady, publicistiku a zpravodajství slovenské televize JOJ, které doplňuje další českou a zahraniční tvorbou. V programu na začátku září jsou například pořady Soudní síň, Poldové v akci, Nové bydlení a slovenské zpravodajské relace Krimi a Noviny. Ve večerních časech stanice nasadila německý seriál Bad Cop: Zlý polda a československý normalizační seriál 30 případů majora Zemana.
CS Mystery se zaměřuje na dokumentární a faktografickou tvorbu o kriminalitě, historii, přírodních jevech a nevysvětlených událostech. Aktuálně vysílá například cykly Hitlerova poslední tajemství, Zločiny singapurských „řezníků“, Příběhy trestů smrti, Síla přírodních katastrof, Duchové Hollywoodu nebo Akta UFO. Programovou nabídku doplňují dokumenty o soudních případech, záhadách a vesmíru.
Souběžné šíření ve dvou celoplošných sítích může pomoci domácnostem, které dosud nebyly v dosahu Multiplexu 24. Tuto síť provozuje společnost Digital Broadcasting.
„Pozemní digitální vysílání zůstává pro nás jednou z klíčových distribučních cest a rozšíření na Multiplex 23 nám umožňuje nabídnout divákům ještě spolehlivější příjem signálu napříč celou republikou,“ poznamenal Mojmír Mlčoch, člen představenstva JOJ Group.
Nové programové pozice se mohou v moderních televizorech a set-top boxech objevit automaticky. Jinak je nutné spustit automatické nebo ruční ladění Multiplexu 23. Přijímač může kvůli souběžnému vysílání uložit obě stanice dvakrát.