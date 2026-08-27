K údajům zákazníků české finanční instituce Partners se dostali hackeři

Tuzemská finanční instituce Partners řeší kybernetický útok na IT infrastrukturu. Informoval o tom majitel a spoluzakladatel Petr Borkovec. Problém označil za “sílu, ostudu a lekci.”
“Absolvovali jsme velmi propracovaný kybernetický útok na IT infrastrukturu Partners Financial Services, pojišťovny, penzijky a investiční společnosti. Útok jsme již zastavili a útočníci se sice nedokázali dostat na produkční prostředí, zabránit nám fungovat a ani vše zašifrovat a ukrást a pak vydírat, což byl cíl. Nedotklo se to nijak ani našich napojených partnerů. Nedokázali se dostat k penězům klientů či účtům žádné instituce, ale dokázali se dostat k zálohám a neprodukčním prostředím a tak k osobním datům klientů PFS, Simplea, Rentea a investiční společnosti. Rozsah zkoumáme a sledujeme, co dokáží dešifrovat a dát z dat dohromady. Klientům komunikujeme to maximum, ke kterému se mohli dostat,” shrnul Borkovec.
Aplikace Partners Banky je prý dobře zabezpečená a útok se jí nedotkl. Přístup, který zde Partners zvolili, je podle Borkovce nutné rozšířit všude.
“Útok jsme odrazili a nyní je třeba se soustředit na praktické kroky, protože naši odpovědnost bereme vážné a je to priorita. Budeme sledovat, co se jim podaří dát dohromady a jestli a co skutečně zveřejní a budou chtít prodat. Podle toho budeme dále informovat klienty a s těmito informacemi dále pracovat. Klientům budeme poskytovat informační podporu, varovat je před zneužitím těch dat a phishingem, poskytovat jim konzultace a řešit s nimi i případné incidenty,” uvedl dále Borkovec.