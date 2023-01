Poslanci vyberou nové členy mediálních rad, veřejné slyšení bude 2. února

Autor: Karel Choc, Internet Info

V Radě Českého rozhlasu i v Radě České televize je jedno volné místo. Přihlásilo se méně kandidátů než obvykle, celkem osm lidí. Jeden zájemce kandiduje do obou rad zároveň.





Veřejné slyšení uchazečů se uskuteční 2. února 2023. V případě Rady České televize jde o náhradníka za Pavla Kysilku, který rezignoval na svůj mandát. Zvolený náhradník bude vykonávat funkci do 27. března 2026. V Radě Českého rozhlasu v lednu po šesti letech vypršel mandát Miroslava Dittricha, funkční období zvoleného radního tedy potrvá do roku 2029.





Dittrich by chtěl v rozhlasové radě usednout znovu. Kandidují i další povědomá jména, například bývalý ředitel Českého rozhlasu Plzeň Zdeněk Levý. Do rozhlasové i do televizní rady kandiduje Jakub Končelík z Katedry mediálních studií FSV UK.

Po skončení veřejného slyšení zúží volební výbor kandidátní listiny na tři finalisty do Rady ČRo a tři finalisty do Rady ČT.

Kandidáti do Rady Českého rozhlasu

Jméno Navrhující organizace Miroslav Dittrich Vysoká škola ekonomická v Praze Jakub Končelík Univerzita Karlova Zdeněk Levý Syndikát západočeských novinářů Marek Lichtenberk Nadační fond vzdělávání a podnikání Oldřich Vágner Člověk v tísni

Kandidáti do Rady České televize