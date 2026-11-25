Kiwi.com Olivera Dlouhého mění majitele. Americká Expedia Group se dohodla na jejím převzetí. Od transakce si slibuje posílení své nabídky letenek v Evropě a rozšíření služeb pro vlastní zákazníky i obchodní partnery. Obchod má být hotový v první polovině příštího roku. Kupní cenu ani další finanční podmínky transakce firmy nezveřejnily.
Kiwi.com vzniklo v roce 2012. Firma se prosadila mimo jiné s technologií, která skládá itineráře z letů různých dopravců, kteří spolu běžně nespolupracují. Takže vyhledávač dokáže nabídnout kombinace spojů, které cestující při hledání přímo u jednotlivých aerolinek nemusí najít. Právě technologii a nabídku letů chce Expedia začlenit do své platformy.
„Spojení s Expedia Group je uznáním vynalézavosti, vytrvalosti a zaměření na zákazníka našeho týmu a příležitostí přinést to, co jsme vybudovali, mnohem většímu počtu cestujících po celém světě,“ uvádí Dlouhý.
Kiwi se po předchozích problémech a vlnách propouštění přiblížilo k černým číslům, když loni utržilo 5,5 miliardy Kč. V posledních letech výrazně investovalo také do automatizace a umělé inteligence. AI využívá napříč zákaznickou cestou, od vyhledávání letenek přes podporu až po sledování krizí, které mohou narušit leteckou dopravu. Systémy firmy například monitorují počasí, nepokoje nebo přetížení vzdušného prostoru a několikrát denně připravují reporty o možných komplikacích. V zákaznické podpoře podle dřívějších vyjádření firmy vyřeší AI agent 85 procent interakcí. Kiwi rozvíjí také vyhledávání, v němž zákazník může vlastními slovy popsat, kam a jak chce cestovat, a systém jeho přání převede do konkrétních parametrů.
Expedia Group provozuje mimo jiné značky Expedia, Hotels.com a Vrbo a vedle přímého prodeje cestovatelům má také rozsáhlý byznys zaměřený na firemní partnery. Působí ve více než 70 zemích.