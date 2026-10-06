Klíčový státní IT podnik bude mít nového šéfa, vzešel z náročného konkurzu

Státní IT podnik Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT), který dodává hlavně ministerstvu vnitra, bude mít nového ředitele. Měl by se jím stát Tomáš Tichý, který uspěl ve výběrovém řízení. Jeho dosazení do funkce ještě musí projednat vládní výbor pro personální nominace. Sejít by se měl třináctého října.
NAKIT označil Tichého za zkušeného manažera v oblasti informačních technologií a digitalizace veřejné správy. Od roku 2020 působil ve státním podniku CENDIS, byl tam ředitelem ICT a zástupcem ředitele. Předtím byl přes tři roky ve společnosti Vítkovice IT Solutions, nejdříve jako programátor a později jako technický projektový manažer. IT vystudoval na Univerzitě Pardubice.
“Má zkušenosti s řízením komplexních ICT projektů, rozvojem a provozem klíčových informačních systémů veřejné správy i vedením odborných týmů odpovědných za jejich vývoj a provoz. Ve funkci ředitele chce v NAKIT mimo jiné využívat své zkušenosti s budováním a rozvojem technologické organizace, realizací rozsáhlých projektů digitalizace a propojováním technologií s potřebami státu a jeho občanů,” uvedl NAKIT k Tichému.
Vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka sdělil, že výběrové řízení bylo velmi náročné a že řada kandidátů, kterým dával velké naděje, nepostoupila na druhého kola.
“Tomáš Tichý je velmi kvalitní kandidát, který má podle mého názoru všechny předpoklady pro to, aby NAKIT dál rozvíjel a posouval. Věřím, že do organizace přinese potřebnou odbornost, zkušenosti i nový pohled a že se mu podaří na dosavadní práci navázat a zároveň ji dále rozvíjet,” dodal Klučka.