Konec nadvlády Allegra a Amazonu? Letecký miliardář v ČR spouští nové online tržiště

Na českém trhu začíná fungovat další internetové tržiště, které se chce prosadit v konkurenci velkých značek jako Amazon, Allegro nebo Kaufland. Jmenuje se easyShop a spadá do portfolia podnikatele Steliose Haji-Ioannoua, jehož nejznámější značkou je nízkonákladový letecký dopravce easyJet.
Tržiště easyShop operuje jako centrální portál, na němž nezávislí prodejci nabízí různé zboží jako je elektronika, móda, potřeby pro dům a zahradu, hračky a podobně.
Obchod funguje už nějakou dobu a nyní startuje ve 21 zemích Evropy. Registrace je možná zde. Centrála operuje z Dublinu v Irsku.
Nový hráč na trhu se prezentuje jako čisté tržiště. “Nedrží žádné zásoby, neprodává produkty vlastní značky a nikdy nekonkuruje obchodníkům, kteří přes něj prodávají. Technologii zajišťuje OnCommerce, technologická společnost stojící za tržištěm OnBuy,” shrnula firma.
“Obchodníci mohou přes jediný účet oslovit 21 trhů, přičemž DPH se počítá automaticky. Expanze do zahraničí je tak mnohem jednodušší. Obchodníci nemusí zakládat společnost v každé zemi, což otevírá mezinárodní expanzi i firmám, pro které náklady a složitost místního působení mohly dosud představovat překážku,” inzeruje dále podnik.