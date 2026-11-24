Česká peněženka digitální identity, která naváže na eDoklady, zná svého dodavatele. Pro Digitální a informační agenturu (DIA) jí vyvine konsorcium vedené českou společností Wultra. Uskupení zajistí také provoz. Aplikace se bude jmenovat Valetka a bude zdarma pro telefony iPhone a Android. Ke stažení bude do konce roku 2027. První podrobnosti mají být zveřejněny začátkem příštího roku.
„Konsorcium zajistí vývoj i provoz Valetky pro DIA formou koncese. Ta bude platit po dobu pěti let od spuštění aplikace. Ve druhém a třetím čtvrtletí roku 2027 Valetka projde nezávislou certifikací. Konsorcium se na ni už nyní připravuje společně s DIA a certifikačním orgánem,“ uvedly firmy.
„Stát peněženku pořizuje formou koncese. Dodavatel aplikaci vyvine a bude ji provozovat, stát platí podle kvality a výsledků: když aplikace nesplní dohodnuté cíle, dostane dodavatel méně peněz,“ doplnila DIA.
Wultra odpovídá za celkovou podobu Valetky. Jako základ použije vlastní technologie pro digitální identitu a ověřování uživatelů. Wultra dlouhodobě dodává bankám a podobně, zaměřuje se i na postkvantové šifrování. Nedávno vybrala další investici.
Wultra komentuje zapojené členy konsorcia následovně: „Britská společnost iProov vyvíjí technologii pro ověřování totožnosti podle obličeje, kterou využívá například britské ministerstvo vnitra. Technologii norského Signicatu používá dánská peněženka digitální identity ke čtení čipů v dokladech. Rakouská společnost youniqx Identity AG ze skupiny Rakouské státní tiskárny buduje platformu pro německou peněženku digitální identity. Česká Partners Banka přináší zkušenosti z bankovnictví a osobní péče o klienty. Subdodavatelem konsorcia je společnost Amdocs.“
„DIA bude vydávat osobní údaje do peněženky ze státních registrů, povede registr úřadů a firem, které ji smějí ověřovat, a dohlédne na celkovou bezpečnost. Kód aplikace bude veřejný a před spuštěním ji prověří nezávislá certifikace. Smlouvu s měřitelnými cíli DIA po podpisu zveřejní v registru smluv,“ doplnila státní agentura.
Zakladatel a ředitel Wultry Petr Dvořák sdělil, že cílem je, aby Valetku lidé chtěli používat každý den. S peněženkou se půjde prokazovat osobně i online u úřadů, bank a dalších institucí v rámci Česka a Evropské unie. Bude možné sdílet jen potřebné údaje a jejich předání uživatelé budou schvalovat. Dále bude možné elektronické podepisování dokumentů.
Používání Valetky bude dobrovolné. Plastové doklady totožnosti budou platit i nadále, takže zájemci budou moci stále využívat tuto možnost identifikace.