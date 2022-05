Konference KKTS Olomouc: I prasata mohou létat aneb dvanáct pravd o tvorbě sítí

S dostatečnou hnací silou mohou i prasata docela dobře létat. Nikdy nezvýšíte rychlost světla. Dobře, levně, rychle, vyberte si jakékoli dvě možnosti. Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, jde o příklady z kolekce 12 síťových pravd, které shrnul legendární dokument RFC 1925. Na konferenci Kam kráčí telekomunikační sítě 2022 v Olomouci se těmto praxí prověřeným tvrzením o tvorbě sítí bude věnovat Zbyněk Pospíchal, expert společnosti Quantcom, která se zaměřuje na datové připojení pro firemní zákazníky.

„RFC neboli Request for comment jsou v podstatě standardy, podle kterých fungují počítačové sítě, zdaleka nejsou jediné, ale jedny z nejdůležitějších. Občas vycházejí takové, které nejsou míněny vážně, spíše humorně, ale často jsou hluboce pravdivé, a to je zrovna tento případ,“ vysvětluje Pospíchal.

Například pravda o tom, že prasata můžou docela dobře létat, podle něj vtipně jinými slovy říká, že se dá vymyslet libovolně bláznivý projekt, který může plnit jakoukoli funkci. Ne vždy je ale dobrý nápad dělat věci jen proto, že to jde, a nepřemýšlet hlouběji o důsledcích.

Výrok „Dobře, rychle, levně, vyberte si libovolné dvě možnosti, ale nemůžete mít všechny tři“ zase naznačuje, že žádné řešení nemůže splňovat všechna tři zmíněná kritéria. „Můžu mít router, který funguje rychle a je levný, ale už se do něj nevejdou dostatečně velké routovací tabulky a dostatečně velké filtry pro firewall, protože bude fungovat na nějakém jednoduchém integrovaném obvodu. Nebo můžu mít takový, který umí vše, co si vymyslím, libovolné množství pravidel, libovolně velkou routovací tabulku, a může být levný, ale v takovém případě nebude rychlý,“ vysvětluje Pospíchal. Další varianta podle něj je, že zařízení bude pracovat dobře a rychle, ale pak nebude levné. Někdo totiž bude muset navrhnout integrovaný obvod, který vše požadované zvládne, ale protože nevznikne ve velkosériové výrobě, přijde na neuvěřitelné peníze.

Tvrzení, že nikdy nezvýšíte rychlost světla, pak ukrývá hned dvě pravdy. „První je, že každý projekt potřebuje čas na to, aby dozrál, a ať už budou manažeři jakkoli tlačit nebo nastaví jakékoli motivační podmínky, tak prostě některé věci se urychlit nedají,“ říká Zbyněk Pospíchal. Zároveň se podle něj tento výrok dá spojit s praktickou zkušeností, kdy zákazník reklamuje, že jeho datový paket putuje do Ameriky sto milisekund, což je moc dlouho. „Zapomíná se na to, že optický internet je reálně v kabelech limitován rychlostí světla, respektive jejím zlomkem, než data dojdou tam a zase zpátky, takže reálně to je nějakých 80 kilometrů na milisekundu a s tím se zkrátka nedá nic dělat,“ vysvětluje Pospíchal.

Výmluvná je pak zkušenost, že dokonalosti je dosaženo, ne když není co přidat, ale když už nelze nic odebrat. Co to může znamenat v praxi při budování datových sítí? I o tom bude řeč na prvním letošním KKTS, které se koná ve čtvrtek 5. 5. 2022 v hotelu NH Collection. Více informací a registrační formulář najdete na webu konference.