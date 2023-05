Korunovaci britského krále odvysílá ČT24, Nova a CNN Prima News

Autor: Chris Jackson/Buckingham Palace

Všechny tři hlavní české televizní skupiny nabídnou divákům rozsáhlé zpravodajství z korunovace britského krále Karla III. Česká televize, Nova i Prima připravily na sobotu 6. května speciální programové bloky.





Na ČT24 nabídne rozšířené zpravodajství z Velké Británie už ranní Studio 6 Víkend, které začne v 7 hodin ráno. Od 10 hodin naváže Speciál ČT24 s názvem Korunovace Karla III., jímž provede Martin Řezníček.





TV Nova rovněž připravila speciální Víkendovou Snídani. Moderovat ji budou Dana Morávková a Jan Čenský, začne v 7:55. V 11 hodin se ze zpravodajského studia v hlavní budově TV Nova přihlásí moderátorská dvojice Veronika Petruchová a Martin Čermák, kteří budou mít na starosti zpravodajské pokrytí celého dne. Přímý přenos samotného ceremoniálu pak živě okomentují Michaela Indráková a Michal Kratochvíl, TV Nova ho odvysílá bez reklam.

Korunovace britského krále na TV Nova – záběry ze zkoušky Autor: TV Nova

Stejný program mohou diváci sledovat rovněž na TN Live a také prostřednictvím aplikace Voyo. Speciální program by měl probíhat asi do 16 hodin.

Speciálním sobotním vysíláním na CNN Prima News provedou diváky Terezie Tománková, Markéta Fialová a Karel Voříšek. Přímý přenos z Westminsterského opatství i další sobotní program bude bez reklam. Speciál začne ráno, přenos samotné korunovace v 11 hodin. Potrvá až do pozdního odpoledne. Komentovat ho budou bývalý ředitel protokolu Kanceláře prezidenta republiky Miroslav Sklenář, exministr zahraničí Cyril Svoboda, historik Hynek Fajmon a zástupkyně šéfredaktora Expres.cz Barbora Koukalová.

Korunovace britského krále na CNN Prima News – moderátoři Terezie Tománková, Markéta Fialová a Karel Voříšek Autor: CNN Prima News

Podle BBC se král Karel III. s chotí Camillou vydají z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství ve zlatém kočáře v 11:20 hod. Obřad jako takový začne v poledne. Ve 14 hodin se ve slavnostním průvodu vrátí za doprovodu ostatních členů královské rodiny do Buckinghamského paláce. Kolem 15. hodiny by měli pozdravit veřejnost z balkonu a očekává se šestiminutová přehlídka britského letectva.

Korunovace britského panovníka je mimořádná mediální událost, naposledy něco takového britská i světová veřejnost zažila v roce 1953 při korunování Alžběty II. Tehdy to byla vůbec první korunovace vysílaná televizí. Letošní obřad bude BBC natáčet v UltraHD, v tomto rozlišení ho uvidí britští uživatelé aplikace iPlayer. Vysílání v UltraHD oznámila také soukromá Sky News, její stream by měl být volně přístupný na YouTube.