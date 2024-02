Kryptoburza Coinbase vyděsila klienty nulovými zůstatky na účtech

Kryptoměnovou burzu Coinbase postihly technické potíže. Řadě klientů se na účtech zobrazuje nulový zůstatek. Burza na svém webu přiznala, že problémy se mohou vyskytnout i při pokusech o nákup nebo prodej kryptoměn. Ubezpečuje však, že aktiva klientů jsou ochráněná.

Generální ředitel Coinbase Brian Armstrong na síti X předtím uvedl, že burza čelí přílivu nových zájemců v souvislosti se zvyšujícím se kurzem Bitcoinu. Cena nejznámější kryptoměny se ve středu přiblížila k 64 tisícům dolarů.

We are dealing with a LARGE surge of traffic - apologies for any issues you encounter. The team is working to remediate.