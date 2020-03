 »  Kvůli šíření koronaviru nebude tiskovka ke startu české CNN ani Den s digitálním rádiem

Filip Rožánek

Televize Prima zrušila tiskovou konferenci ke startu CNN Prima News, kterou plánovala na středu 11. března 2020. Důvodem je vládní opatření, které kvůli šíření koronaviru zakazuje akce s účastí nad 100 lidí. „V současné době pracujeme na variantě, která vás seznámí nejen s detaily přípravy, našimi tvářemi a programovým schématem, ale i se samotným studiem CNN Prima News,“ oznámil novinářům Adam Halmoši z tiskového oddělení TV Prima.

Stejná televize navíc musela poprvé v historii natočit Show Jana Krause bez účasti publika. „Divadlo bez diváků není rozhodně to pravé. Na druhou stranu je ale útěchou, že lidé nemohou přijít kvůli důležité ochraně zdraví. Show must go on! První přikázání showbusinessu můžeme splnit jen díky tomu, že jde o záznam pro televizi,“ uvedl moderátor Jan Kraus.

Kvůli mimořádnému vládnímu opatření se neuskuteční ani Den s digitálním rádiem, který měl proběhnout 16. března 2020 v Krajské knihovně v Karlových Varech. Informoval o tom Roman Kropáček ze společnosti RTI CZ.