Kyberúřad vydal návod, jak ve veřejných zakázkách eliminovat nebezpečné dodavatele, hlavně z Číny

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal novou metodiku pro zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a kybernetické bezpečnosti.
Zadavatelé veřejných zakázek díky této metodice v podstatě dostali návod na to, jak při vypisování tendrů eliminovat z pohledu státu problematické a nebezpečné dodavatele. Jde zejména o firmy z Číny v čele s Huawei. Vůči ní NÚKIB koncem roku 2018 vydal stále platné varování, které už některé úřady a organizace v tendrech zohledňují.
“Otázka zohlednění bezpečnosti ve veřejných zakázkách se řeší minimálně od první generace zákona o kybernetické bezpečnosti. Výběr dodavatele je jednou z naprosto klíčových otázek zajištění bezpečnosti služeb. Ušli jsme dlouhou cestu od ‘bezpečnost ve veřejných zakázkách zohlednit nejde’ po ‘ono to jde’. A nově vydaná metodika ukazuje jak, včetně odkazů na relevantní rozhodovací praxi,” shrnul Adam Kučínský z NÚKIBu.
Kyberúřad na metodice spolupracoval s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Asociací pro veřejné zakázky, takže by měly být obroušeny případné sporné hrany. Metodika řeší zejména následující body:
- vztah mezi zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem o kybernetické bezpečnosti,
- promítání analýzy rizik, bezpečnostních opatření a varování NÚKIB do zadávacích podmínek,
- nastavení technických, kvalifikačních, hodnoticích a smluvních požadavků,
- ochranu důvěrných informací a řízení dodavatelského řetězce,
- omezení účasti dodavatelů ze třetích zemí,
- relevantní rozhodovací praxi ÚOHS a správních soudů.