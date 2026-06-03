Lupa.cz

Legendární značka JRC definitivně končí, po obchodech přestane fungovat i e-shop

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

JRC Autor: Smarty.cz

Na českém trhu po zhruba třiceti letech skončí značka JRC, která dlouhou dobu dominovala zdejším prodejům videoher a vybavení kolem. Od prvního července přestane fungovat e-shop na doméně JRC.cz a bude natrvalo přesměrován na Smarty.cz.

Právě Smarty je od roku 2021 majitelem JRC. Postupně došlo k utlumování slavné značky a rušení kamenných prodejen, často umístěných v obchodních centrech typu Nový Smíchov a podobně. Smarty zavedlo nový koncept vlastních prodejech zahrnujících elektroniku, počítače, merchandising a tak dále a po odkupu JRC začlenilo i herní sekci. Obchody nabízí i tradiční služby JRC jako je výkup konzolových her s možností protiúčtu. V létě dojde i na elektronický obchod, který doposud značku JRC držel.

Značka JRC už v minulosti jednou zmizela. Firmu v roce 2008 koupila britská Game Group a obchod přejmenovala na mezinárodní Game. Firma poté byla prodána fondu Genesis Capital, který značku JRC vrátil a přikoupil slovenský Brloh.

Ze Smarty se postupně stává zajímavý konkurent i pro Alzu. Do skupiny kromě jiného spadá iWant, zdejší premium reseller produktů Apple. Firma dělá i vlastní počítačové sestavy Tigo. Obrat Smarty je v nižších miliardách korun.

Herní retailový trh v posledních letech prošel značnou proměnou. Hráči stále více kupují digitální kopie a konzole a spol. prodávají internetoví prodejci a obecné obchody. Xzone.cz, velký konkurent JRC, se začal více specializovat na merch, vydávání knih, speciálů nebo deskovek a zavřel legendární obchod na ulici Korunní v Praze.

Legendární geekovský obchod Xzone na Korunní v Praze končí. Už žádné fronty na půlnočních prodejích Přečtěte si také:

Legendární geekovský obchod Xzone na Korunní v Praze končí. Už žádné fronty na půlnočních prodejích

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Předplatíte si nový web Václava Moravce?

Zobraz výsledek


Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).