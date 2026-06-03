Legendární značka JRC definitivně končí, po obchodech přestane fungovat i e-shop

Na českém trhu po zhruba třiceti letech skončí značka JRC, která dlouhou dobu dominovala zdejším prodejům videoher a vybavení kolem. Od prvního července přestane fungovat e-shop na doméně JRC.cz a bude natrvalo přesměrován na Smarty.cz.
Právě Smarty je od roku 2021 majitelem JRC. Postupně došlo k utlumování slavné značky a rušení kamenných prodejen, často umístěných v obchodních centrech typu Nový Smíchov a podobně. Smarty zavedlo nový koncept vlastních prodejech zahrnujících elektroniku, počítače, merchandising a tak dále a po odkupu JRC začlenilo i herní sekci. Obchody nabízí i tradiční služby JRC jako je výkup konzolových her s možností protiúčtu. V létě dojde i na elektronický obchod, který doposud značku JRC držel.
Značka JRC už v minulosti jednou zmizela. Firmu v roce 2008 koupila britská Game Group a obchod přejmenovala na mezinárodní Game. Firma poté byla prodána fondu Genesis Capital, který značku JRC vrátil a přikoupil slovenský Brloh.
Ze Smarty se postupně stává zajímavý konkurent i pro Alzu. Do skupiny kromě jiného spadá iWant, zdejší premium reseller produktů Apple. Firma dělá i vlastní počítačové sestavy Tigo. Obrat Smarty je v nižších miliardách korun.
Herní retailový trh v posledních letech prošel značnou proměnou. Hráči stále více kupují digitální kopie a konzole a spol. prodávají internetoví prodejci a obecné obchody. Xzone.cz, velký konkurent JRC, se začal více specializovat na merch, vydávání knih, speciálů nebo deskovek a zavřel legendární obchod na ulici Korunní v Praze.