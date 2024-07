Léky má být možné objednávat až domů, plánuje ministerstvo zdravotnictví

Autor: Depositphotos

Většinu léků si lidé budou moci z lékáren objednat přímo domů. Počítá s tím návrh připravovaný ministerstvem zdravotnictví. Výjimku budou mít léčiva s návykovými látkami nebo vyžadující speciální podmínky, například uchování v chladu. Dnes takový způsob prodeje medikamentů legislativa nedovoluje. Léky je možné vyzvedávat pouze v lékárnách.





Zejména menší lékárny se obávají, že by novinka mohla znamenat konec jejich podnikání. Provozovny v menších obcích by tak mohly přijít o zákazníky a zavřít. Ministerstvo chce ale o podpoře drobných lékáren jednat. Některé návrhy počítají s tím, že by lékárny mohly mít otevřeno pouze po omezenou dobu. Fungovaly by vždy jen pár hodin v určených dnech.

„Lékárník by pak mohl stihnout provozovat třeba tři lékárny na různých místech. Zatím zákon tuto variantu nepřipouští. Jsou ale místa, kde není obchodně možné udržet každodenní osmihodinový provoz lékárny,“ říká předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba.

„Dovedu si představit, že lékárna v jedné obci má otevírací dobu čtyři hodiny, ve druhé také čtyři hodiny,“ připouští úvahy o změně šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek.