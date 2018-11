 »  Matějka navyšuje investici v influencerském Lafluence, chystá se i mimo ČR

Jan Sedlák

Investiční fond zakladatele CZC.cz Josefa Matějky nazvaný Nextech Ventures posiluje svoji pozici v české platformě Lafluence. Firma od něj získala další investici, jejíž výši strany nekomentují. Nextech v Lafluence působí jako hlavní investor, další podíly pak drží vývojářská firma TopMonks a jednotlivci Petr Sadílek, Luděk Motyčka a majitelka WeDigital Andrea Hurychová.

Lafluence je online platforma, která takzvaným influencerům (vlivné osobnosti na internetu) zprostředkovává kontakt na spolupráci s firmami a značkami. Od roku 2017 získala 850 těchto influencerů a značky jako Vodafone, Uber, DámeJídlo.cz, Nivea nebo Reebok.

Lafluence chce nově získané podíly využít na expanzi na trhy ve střední a východní Evropě. Aktivity by se měly rozjet začátkem příštího roku. Investice půjdou rovněž do vývoje platformy, hlavně do správy či vyhodnocování spoluprací.

Lafluence vede Peter Varga. Firma prozatím nezveřejnila finanční výsledky. Matějkův Nextech investuje do několika projektů, mimo jiné do Golem VR.

Podívejte se na rozhovor s Josefem Matějkou:

Josef Matějka - Nextech Ventures from Internet Info on Vimeo.