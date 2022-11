Matfyz rozjíždí softwarový spin-off CUIT, věnovat se bude zpracování dat

Autor: CUIT

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy rozjíždí nový spin-off, tedy společnost, která na trhu využije znalosti akumulované v univerzitním prostředí. Firma dostala název Charles University Information Technologies (CUIT).





Za CUIT stojí Jakub Klímek a Petr Škoda. Do fungování firmy se v budoucnu mají zapojit studenti a externí spolupracovníci.





“Spin-offová společnost CUIT softwarové systémy zaměřené na práci s daty rovněž dle požadavků klienta navrhne, vyvine, integruje a zajistí i následný provoz, a to včetně implementace nových datových procesů do stávajících systémů klienta. To vše dle principů zajišťujících technickou a sémantickou interoperabilitu zpracovávaných dat. Veškeré služby budou zastřešovány odborníky z Univerzity Karlovy, kteří skrze své poznatky umožní klientům využít nejnovějších trendů softwarového a datového inženýrství, včetně posledních pokroků v oblasti otevřených dat přístupných k použití odbornou i širokou veřejností,” shrnuje firma.

Zatímco zejména v západních ekonomikách je zakládání univerzitních spin-offů běžné a školami podporované (na základě úspěchu jako spolumajitelé mohou profitovat z exitů), v Česku se situace mění pomalu. Vzniká zde šest spin-offů ročně, problémem je zejména byrokracie.