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Městský úřad v Šumperku přerušil provoz, město je pod kybernetickým útokem

Jan Sedlák
Dnes
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Šumperk Autor: Sumperk.cz
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Městský úřad v Šumperku až do odvolání přerušil provoz. Důvodem je mimořádná technická událost, dle oficiálního vyjádření se jedná o nespecifikovaný kybernetický útok.

“Město se stalo terčem kybernetického útoku, který ovlivnil fungování některých informačních systémů. Na odstranění následků intenzivně pracují odborníci společně s příslušnými institucemi,” informovala radnice.

Městský úřad zatím nekomentoval rozsah problémů a nevyčíslil škody. Zatím ani není jasné, jak dlouho bude odstraňování problémů trvat a jak se útok projeví na dlouhodobém fungování úřadu.

Jde o útok zejména na interní systémy města. Například oficiální web Šumperku je nadále v provozu a není pod útokem typu DDoS, který se často používá.

“Prosíme občany o trpělivost a pochopení. O dalším vývoji a obnovení běžného provozu budeme průběžně informovat,” doplnili představitelé Šumperka.

Šumperk je obec s rozšířenou působností a spadá pod regulaci Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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