Michal Illich představil po letech první bezpilostní stroj Zuri, místo vysněných lidí má vozit náklad

Společnost Zuri Michala Illicha představila první produkt, u něhož oznámila konec vývoje a jeho připravenost pro komerční užití. Ačkoliv se tým roky soustředil na vývoj bezpilotního letounu s kolmým startem sloužícího pro osobní dopravu, nyní místo toho oznámil ukončení vývoje nákladního hybridně-elektrického stroje určeného pro zásobování pro civilní i vojenské užití. Následovat ale mají ještě potřebné letové zkoušky.
Podle konstrukčních parametrů unese letoun více než sto kilogramů na vzdálenost 679 km, respektive 569 km s plnou 30minutovou rezervou, letí cestovní rychlostí 220 km/h a přistává na přistávací ploše, palubě nebo ve volném terénu. Unést má 165 kg, což zahrnuje zatížení a palivo. Je postaven na základě Technology Demonstrator 2.0, letounu v plné velikosti, který nyní prochází pozemními zkouškami v Praze. Zahájení letových zkoušek je plánováno na začátek příštího roku. Zuri uvádí, že od roku 2018 létalo s více než 15 letouny a absolvovalo stovky zkušebních letů. Od roku 2021 dokáže nechat vznášet stroj na jednom místě.
Náklad se přepravuje v uzavřeném prostoru v trupu letadla, pod ním jsou umístěny senzory, možné je ale do tohoto prostoru přidat i další náklad. Let je řízen na dálku, přičemž velení má jeden operátor ze země a samotné létání zajišťuje automatika. Letadlo má být ovladatelné i po ztrátě rotoru a pokud selže generátor, baterie má zajistit přistání. To vyžadují předpisy pro operace na moři, kam také Zuri cílí. Představuje si například zásobování pobřežních plošin a ostrovů nebo pomoc v oblastech s neprůjezdnými silnicemi. Generátor podle firmy vyrábí elektřinu za letu.
Firma si představuje, že na nově definovaný projekt získá od investorů 6 milionů eur. Prvních 1,1 milionu už prý stávající investoři přislíbili. „Strávili jsme devět let a vyzkoušeli jsme více než patnáct letadel, abychom sami zjistili, čeho je tato architektura schopná. Bezpilotní nákladní letadlo s vertikálním vzletem a přistáním (VTOL) je první, které stavíme pro někoho jiného, aby s ním létal. Toto kolo financuje demonstrační model a celou sérii letových zkoušek,“ komentuje Illich.
Včetně této přislíbené částky už společnost od roku 2018 získala celkem 7,6 milionu eur, a to od známých investorských jmen, jako je Jan Barta z Pale Fire Capital nebo Marek Rosa z GoodAI. Podle Zuri mezi registrací letadla a zahájením komerčního provozu není vyžadován typový certifikát pro přepravu cestujících.