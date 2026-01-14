Microsoft v ČR zdražoval kvůli AI, Copilota bude tlačit dál. Cloud tvoří většinu byznysu a z Prahy bude centrála vývoje

Microsoft v České republice pokračuje k překlopení svého byznysu směrem ke cloudu a prvkům umělé inteligence. Cloudové aplikace jako Microsoft 365 ve finančním roce 2024 představovaly přes 75 procent obratu české pobočky Microsoftu. Firma už v aktuálně zveřejněné účetní závěrce za fiskální rok 2025 (do konce června 2025) podíl nekomentovala. Uvedla ale, že “cloudové platformy Microsoft Azure, Microsoft 365 a Dynamics 365 tvořily i v uplynulém období páteř našeho byznysu.”
“Nejrychleji rostoucím segmentem jsou technologie umělé inteligence, které jsme úspěšně integrovali do většiny našich produktů a služeb. Copilot a další AI nástroje zásadně mění způsob práce, rozhodování a komunikace napříč sektory – od státní správy přes zdravotnictví až po průmysl a školství. V roce 2025 jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky po partnerských řešeních postavených na AI, zejména v oblasti prediktivní analýzy, generativní tvorby obsahu a inteligentní správy dat,” doplnila firma.
AI má v růstu sehrát další roli: “Očekáváme, že AI bude i nadále nejrychleji rostoucím segmentem našich služeb. Budeme pokračovat v integraci AI do všech klíčových produktů a rozšiřovat nabídku partnerských řešení.” Microsoft s AI manévruje na více frontách. Snaží se například zakotvit ve veřejné správě a společně se státem v AI proškolí 350 tisíc lidí.
Microsoft kvůli vysokým nákladům na vývoj a integraci AI v loňském roce začal zdražovat. Vyrostla i cena Microsoft 365 pro běžné uživatele. Ti AI funkce za více peněz dostávají i v případě, že o takovou nabídku nestojí. Zdražování se týká i dalších produktů.
Česká pobočka Microsoftu v loňském roce zvýšila tržby z 2,8 na 3,07 miliardy korun a zisk po zdanění vyskočil z 333,5 na 428,1 milionu korun. Nejde ovšem o kompletní čísla, která podnik na našem trhu vygeneruje. Zdejší entita poskytuje zejména služby podpory prodeje a podobně a většina tržeb proudí přes zahraniční centrálu.
Jedna z největších technologických společností planety v Praze kromě byznysu provozuje také centrum vývoje aplikací jako Teams, Azure, Dynamics a podobně. To se s koncem Skypu potýkalo s propouštěním, stále ale jde o velkou jednotku. “V Praze se nachází největší vývojové inženýrské centrum Microsoftu (MDCP) na kontinentální Evropě a oficiálně tzv. Engineering Mega Site s 55+ národnostmi. Týmy MDCP pracují na klíčových částech globálních produktů Microsoftu a jejich práce má celosvětový dopad,” shrnul Microsoft.
Microsoft už dříve oznámil, že by chtěl z Česka udělat regionální centrum pro AI. “Díky širokému záběru je MDCP přirozeným pilířem pro ambici dělat z Prahy centrum AI pro střední Evropu. MDCP vytváří kvalifikovaná inženýrská pracovní místa, přitahuje špičkové talenty a přináší know‑how v oblastech bezpečnosti, cloudu a AI,” potvrdil v závěrce.