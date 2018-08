 »  Ministryně Maláčová: Němci diskutují o zdanění informací, může to být nový příjem státu

David Slížek

Český státní rozpočet by v budoucnu mohl získat nové příjmy, které by vložil například do důchodového systému. Jedním ze zdrojů peněz by přitom mohlo být „zdanění informací“. V rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál to řekla nová ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Nebyla zatím příliš konkrétní, vše je podle ní zatím ve fázi úvah a debat. Na dotaz moderátora, jak může stát zvýšit přítok peněz do veřejného důchodového systému, ale odpověděla:

„Často se říká, že bude určitý počet pracujících muset živit určitý počet důchodců. Já si myslím, že takto se to vlastně opravdu nemusí stát, protože produktivita práce a zdroj příjmů už jsou v mnoha zemích – nejen EU, ale i v dalších vyspělých – řešeny jinak. A například si myslím, že tak, jak ještě třeba před deseti patnácti lety by nikdo nevěřil tomu, že nejbohatší firmy na světě budou ty digitální, Facebook, Google a podobně, tak to s tou produktivitou práce nebo s tím, jak bude tvořena hodnota v našem systému a jak mohou být zabezpečeny příjmy státního rozpočtu, tak to je typ diskuse, která by se mohla ubírat tímto směrem,“ odpověděla ministryně.

„Je to věc systémová, je to o úvahách. Programové prohlášení (vlády – pozn. redakce) mně v tomhle dává velký prostor. Například v Německu se v tuto chvíli diskutuje, jak se dají zdanit informace. Nejde o nové daně, ale o úplně nový typ příjmu státního rozpočtu, protože informace je v dnešní době produkční faktor. Můžeme například začít vést debaty tímto směrem,“ dodala Maláčová.

Nové daně pro online firmy

Není jasné, co oním „zdaněním informací“ ministryně Maláčová myslela. Je ale možné, že šlo o současné evropské návrhy na opatření proti internetovým firmám, aby se velcí giganti jako je Google, Facebook, Apple či Amazon nemohli v Evropě vyhýbat placení daní tím, že příjmy účetně převádějí do zemí, kde je nízké firemní zdanění.

Debatu na toto téma v Evropské unii vedou zejména Francie a Německo, které navrhují například zdanění těchto firem ne na základě zisku, ale obratu. V EU se debatuje také o dalších možných opatřeních: mezi možnostmi je mimo jiné zdanění online reklamy nebo srážková daň z plateb internetovým firmám, informovala začátkem roku agentura Reuters.

Německo navrhuje také společnou proporční evropskou daň, která by se přerozdělovala mezi jednotlivé země podle toho, kolik kde mají zákazníků. Firmy by tak nemohly přesměrovávat své příjmy do zemí, kde jsou firemní daně nízké – jako je například Irsko.