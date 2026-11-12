Mobilní síť O2 v Česku nyní zvládá gigabitové rychlosti. Potřebujete správný telefon

Vylepšená síť operátora O2 už funguje ve všech regionech v České republice. Jde o takzvané standalone 5G, tedy plnohodnotnou mobilní síť páté generace. O2 to marketingově označuje jako 5G+. Standalone 5G používá samostatné 5G jádro a nikoliv základy z LTE/4G. Operátor slibuje rychlejší odezvy, vyšší stabilitu a prostor pro další rozvoj služeb. Rychlosti internetu se mohou dostat až na gigabity za sekundu.
5G+ nyní má pokrývat 99,6 procenta populace Česka. Nové 5G jádro bylo nasazeno všude tam, kde má O2 pokrytí signálem 5G. Aktuální mapa pokrytí se nachází tady.
Pro využití 5G+ je potřeba kompatibilní telefon. Jde o vybrané modely značek Vivo a Nothing a dále o Samsung Galaxy S26 FE, Xiaomi Redmi Note 17 5G a Xiaomi Redmi 17 5G. Nabídka se bude postupně rozšiřovat. O2 musí spolupracovat s výrobci na testování a úpravách firmwaru.
Dále je nutná SIM karta s podporou 5G+. Ověřit si to lze v aplikaci Moje O2 v nastavení SIM. Lze si pořídit eSIM, která 5G+ podporuje. Operátor rovněž doporučuje instalaci aktuálního softwaru v telefonu.
“Podporu SIM karty lze zkontrolovat v aplikaci Moje O2 v sekci Moje služby / Nastavení / SIM karta. Další možností, jak ověřit kompatibilitu telefonu a SIM karty, je ověření pomocí USSD kódu. Stačí zadat kód *105*# do číselníku telefonu a stisknout zelené tlačítko pro volání. Zákazník následně obdrží krátkou informaci, zda jeho telefon a SIM karta splňují podmínky pro využívání 5G+,” shrnul operátor.
O standalone 5G v O2 jsme na Lupě v minulosti psali. Operátor na coru používá technologii od Nokie a dále například OpenShift.