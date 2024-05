Moderátor obvinil Markízu v živém vysílání z cenzury, televize to odmítla

Autor: TV Markíza

Netradiční závěr měla nedělní politická diskuse Na tělo, kterou vysílá televize Markíza. Moderátor Michal Kovačič v živém vysílání ostře kritizoval vedení stanice.





„Už celé měsíce probíhá boj o podobu zpravodajství televize Markíza. Čelíme tlakům nejen od politiků, ale i od vlastního vedení. Pokusy o cenzuru v diskusích začaly hned zkraje roku a každodenním tlakům čelily krátce poté i Televizní noviny. Díky tomu, že se naše redakce nezalekla, semkla se a postavila se jim, mají dodnes jinou podobu, než do jaké je tlačí naše vedení,“ obrátil se moderátor na diváky.





„Ale zpět k Na tělo. Za šest let vysílání se stalo nejcitovanější a nejsledovanější diskusí na Slovensku. Nic na tom nezměnil ani několikatýdenní bojkot, na němž se dohodli koaliční politici. Naopak, zájem diváků vyhrávalo i bez nich, proto by bylo logické, aby naše vedení relaci podpořilo. Ale ono se naopak rozhodlo škrtat jeho epizody, a je paradoxní, že k tomu došlo v ten samý týden, kdy Na tělo získalo Novinářskou cenu,“ pokračoval Kovačič.

Politická diskuse Na tělo se obvykle vysílá do konce června, potom má prázdninovou pauzu. Letos se má naposledy vysílat příští týden.

„To, co vám teď říkám, je jen několik faktů pro lepší pochopení zákulisí fungování médií. Podstata je ale jinde. Slovensko právě teď prožívá boj o orbanizaci našich médií, ale na veřejnosti se debatuje o budoucnosti RTVS. Ve skutečnosti se ale tento boj odehrává všude. Jenom se to děje potichu a plíživě. Ačkoliv to tak teď nevypadá, pokud to teď nezastavíme, bude to mít zničující důsledky pro slovenskou demokracii,“ uzavřel moderátor.

Markíza v pátek oznámila, že v následujících týdnech bude při sestavování podzimního schématu „zvažovat nejvhodnější formát nedělní politické diskuse“. „Vzhledem k objektivním dramaturgickým výzvám v posledních týdnech a s tím související potřebu zabezpečit názorovou pluralitu budou dvě vydání před volbami do Evropského parlamentu posledními v jarní části naší programové struktury,“ řekl PR manažer stanice Lukáš Kočišek.

Stanice se ohradila vůči tvrzení moderátora. „Odmítáme jakékoliv obvinění z cenzury jako nekorektní a neodůvodněné. TV Markíza vždy přináší objektivní a nezávislé zpravodajství. Relaci Na tělo jsme paradoxně několik týdnů podporovali tím, že jsme ji vysílali s uplatněním institutu prázdného křesla v bezprecedentním rozsahu, a to navzdory bojkotu a dramaturgickým nárokům. Redakce zpravodajství TV Markíza pracuje ve standardním režimu s fungujícím editorským procesem a v souladu s profesionálními a etickými normami,“ uvedl Kočišek.

Institut prázdného křesla znamená, že místo pozvaného politika, který nedorazil do studia, zůstává prázdná židle. Moderátor pak diskutuje jen se zástupcem opozice anebo s nepolitickými hosty.

Markízu vlastní přes mediální skupinu CME česká společnost PPF, která má na Slovensku další podnikatelské zájmy. Ředitelem zpravodajství se letos stal Michal Kratochvíl, který přišel z Novy. O zasahování do zpravodajství se mluvilo už na jaře. Mezinárodní redakční rada skupiny CME však dospěla k závěru, že Markíza „splňuje všechny standardy etické a profesionální žurnalistiky a dodržuje zásady objektivity, nestrannosti a věcné správnosti“.