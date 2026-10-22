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Multiplex 24 rozšířil pokrytí z Černé hory, lepší příjem slibuje i ve středních Čechách

Filip Rožánek
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Anténní systém Multiplexu 24 na Černé hoře Autor: Digital Broadcasting
Na novém stanovišti na Černé hoře byl instalován nový vysílací anténní systém multiplexu 24
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Společnost Digital Broadcasting přesunula vysílání DVB-T2 multiplexu 24 na Černé hoře v Krkonoších na nové stanoviště. Anténní systém nově šíří signál ve dvou hlavních směrech. Lepší příjem podle operátora získají také diváci v Mladé Boleslavi, Jičíně, Poděbradech, Kolíně či Kutné Hoře.

Nové stanoviště nese označení TRUTNOV TM. Vysílání zůstává na 45. televizním kanálu s maximálním vyzářeným výkonem 20 kilowattů. Zatímco dosavadní anténní systém na černohorské rozhledně měl maximum vyzařování v azimutu 150 stupňů, nový systém přidává také směr 240 stupňů.

„Rozšířením do dvou směrů očekáváme výrazně lepší pokrytí území na jihozápad od Černé hory,“ uvedl výkonný ředitel Digital Broadcasting Jakub Juhas. Společnost změnu oznámila ve středu 21. října.

Orientační mapa pokrytí signálem DVB-T2 multiplexu 24 z nové lokality Trutnov TM

Orientační mapa pokrytí signálem DVB-T2 multiplexu 24 z nové lokality Trutnov TM

Autor: Digital Broadcasting

Kvůli zachování pokrytí Broumovského výběžku operátor ponechal v provozu také původní vysílání na 45. kanálu, jeho vyzářený výkon však snížil na 490 wattů. V nejsilněji pokrytých oblastech firma u nového stanoviště avizuje i možnost příjmu na pokojové antény.

DVB-T2 multiplex 24 podle údajů provozovatele využívá 89 vysílacích lokalit a pokrývá 97,8 procenta obyvatel. V jeho programové nabídce jsou například stanice Nova, Nova Cinema, Nova Action, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady, Prima Sport nebo JOJ Family.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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