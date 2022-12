Na Bahamách byl zatčen Sam Bankman-Fried, šéf zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX

Zakladatel a bývalý ředitel zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried byl zadržen na Bahamách. Podle CNN proti němu američtí vyšetřovatelé vznesli obvinění a požádali o jeho zatčení. Bahamská policie potvrdila, že Bankman-Fried při zadržení v metropoli Nassau nekladl odpor.

Krátce po oznámení zásahu americká Komise pro cenné papíry uvedla na Twitteru, že dnes zveřejní podrobnosti týkající se obvinění z porušení zákonů o cenných papírech.

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4