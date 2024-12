Na Novu se jednorázově vrátí Tele Tele. Na Silvestra naruší Televizní noviny

Autor: TV Nova

Poprvé od roku 2007 se na obrazovky televize Nova vrátí čtveřice Veronika Žilková, Michal Suchánek, Richard Genzer a Josef Carda ve svých rolích z pořadu Tele Tele. Naruší vysílání posledních Televizních novin v roce.





Silvestrovské Televizní noviny jsou každoročně jiné než po zbytek roku. Kromě obvyklých přeřeknutí, zkažených klapek, momentů, kdy se herci na place „odbourají“ a všeho toho, co se v průběhu roku tak trochu nepovedlo, se diváci letos mohou těšit i na jeden velkolepý comeback.

Posledními letošními Televizními novinami by měli diváky provést Lucie Borhyová a Rey Koranteng. Vysíláním ovšem dost zatřese vpád Tele Tele. „Dát tuhle čtyřku po tak dlouhé době znovu dohromady, byť na jeden jediný den v roce, byl dlouho můj sen,“ říká režisér a producent silvestrovských Televizních novin Michal Čoudek a dodává: „Nebylo to snadné, každý z nich má diář nabitý k prasknutí. Možná proto to trvalo celých sedmnáct let. O to větší radost mám z toho, že se to povedlo zrovna letos, kdy slavíme kulatiny. Myslím, že se všichni máme na co těšit.“

Průběhem večera zamíchá další legenda TV Nova – Ozzák ze seriálu Comeback a z terénu se přihlásí reportér Jakub Kohák. Silvestrovské Televizní noviny začnou 31. prosince 2024 v 19.30.