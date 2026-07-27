Na optice O2 a CETINu je možné mít vlastní modul XGS-PON SFP+ místo ONT. Bastlíř zveřejnil návod

Chtěli byste mít na optické síti od O2, respektive CETINu vlastní modul pro XGS-PON SFP+ namísto ONT? Anton Arapov, který vede brněnské vývojové centrum OpenSSL fungující od loňského roku, na GitHubu zveřejnil kompletní návod. Upozornil na to Kamil Zmeškal.
Postup, jak na optice CETINu rozjet XGS-PON SFP+, rozhodně není plug-and-play a je potřeba realizovat několik technických kroků. Autor připravil i schéma fungování.
Arapov vyměnil pronajatý ONT (Comtrend) za FS XGS-SFP-ONT-MAC-I zastrčený do SFP+ portu routeru. Technologii má v provozu od července.
Je nutné koupit správný modul. “Linka O2 na infrastruktuře CETINu je dnes typicky XGS-PON (10G, vlnové délky 1270 nm up / 1577 nm down) — ověřte štítek svého ONT. FS prodává GPON i XGS-PON variantu; GPON verze na XGS lince nenaběhne,” uvedl autor.
Je také nutné u O2 zaregistrovat sériové číslo modulu. “CETIN autorizuje pouze podle GPON SN (žádné heslo, žádný regID). Pošlete raději obě formy — ASCII (FSOX--------) i plný hex (46534F58--------) — ať si partner CETIN vybere.” Celý návod je tady.