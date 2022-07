Na trhu vídáme hrůzné podmínky, které investoři dávají startupům. Mladí čeští právníci to chtěji změnit

Autor: Sparring

Sedlakova Legal a Sparring patří k nové generaci advokátních kanceláří, které jsou součástí rychlého růstu, dospívání a kultivace tuzemského startupového prostředí. Zdejší mladé technologické firmy už běžně získávají investice v řádech stovek milionů korun a více a oproti dřívějším letům jsou bohatší i seed a rannější kola.

Důležitou součástí je ale kolem toho vybudovat ekosystém navázaných služeb tak, jako je to běžné například v Londýně, Silicon Valley nebo Izraeli. Jedním z příkladů jsou smlouvy týkající se investic, které mezi sebou uzavírají startup a investor.

“Na trhu občas vidíme hrůzné dokumentace, které investoři dávají startupům podepsat. Výjimkou nejsou dokumentace o 120 stranách nebo náklady 25 tisíc eur na právníky investora v rámci seed investice 200 tisíc eur. To nám v porovnání v USA nebo Estonskem přijde brutální. Tato neprofesionalita některých investorů a jejich poradců je podle nás jedním z důvodů, proč jsme v investicích do startupů oproti světu pozadu,” upozorňuje pro Lupu vedoucí českého zastoupení Sparringu Ondřej Zemek.

Sparring a Sedlakova Legal, které často startupy při investičních kolech zastupují, proto chtějí dát dohromady web, kde by se nacházela univerzální dokumentace pro všechny příjemce startupových investic. Měla by být dostatečně komplexní pro pokrytí různých případů. To by podle advokátů mělo vést k úsporám, zrychlení (i v řádech měsíců) a širšímu zpřístupnění nabírání peněz.

Částka za investiční dokumentaci se u seed a pre-seed kol pohybuje v řádech sto až tři sta tisíc korun. Dokumentace by startupům údajně mohl ušetřit až padesát procent nákladů.

“Chtěli bychom, aby na dokumentaci spolupracovaly fondy rizikového kapitálu, další advokátní kanceláře a poradci. Mohl by tak vzniknout určitý standard toho, jak se uzavírají early stage investice,” vyzývá Zemek ke společnému postupu.

Upozorňuje ovšem na to, že zdejší právní prostředí je velmi kompetitivní a že spojení nebude jednoduché. Dle logiky dvou mladých advokátních kanceláří by se ale spolupráce měla projevit pozitivně pro všechny – podobně, jako tomu bylo v dalších oborech. Například v tom, že díky jednodušším a lepším podmínkám bude vznikat více projektů, pro které je možné pracovat.

Příkladem toho, jak by taková dokumentace mohla vypadat, je projekt SAFE amerického akcelerátoru Y Combinator.