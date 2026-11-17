Vývojář Jan Zhor, který je známý domovskou obrazovkou BIG Launcher pro Android, vydal další zajímavý projekt. Jmenuje se Minimapa, je zdarma a ve webovém prohlížeči nebo androidovské aplikaci umožňuje prohlížení modelu České republiky včetně všemožných detailů. Celé to připomíná strategické hry typu Transport Tycoon.
“Minimapa je hravá 3D krajina, ve které každý kopec, les, řeka i vesnice stojí tam, kde doopravdy jsou. Je v ní vidět každý dům a přes 1 800 staveb, od hradů po rozhledny a horské chaty,” informuje tvůrce. Celkem jde o více než šest milionů budov, skoro 18,5 tisíce značených tras, silnice a podobně. Po mapě jezdí dopravní prostředky a nad zajímavými objekty lze dělat přelety.
Z Minimapy je si exportovat data ve formátu GPX a naplánovat si tak výlet. Součástí je deník s razítky pro objevování.
Minimapa je postavena podle skutečných fotek. Používají se data z Overture Maps a OpenStreetMap a dále informace z ČÚZK a Waymarked Trails.
Aplikace je ve 3D a umožňuje natáčení nebo přibližování. Implementováno je střídání počasí, které si lze upravit, nebo nechat zobrazovat aktuální situaci.