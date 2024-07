NATO v Česku rozjíždí fond pro technologické startupy, nabízí jim kontakty či 2,5 milionu korun

Autor: Jan Sedlák

Severoatlantická aliance v Česku spustí startupový akcelerátor pojmenovaný DIANA. Startupy, které budou vybrány, projdou šestiměsíčním programem zaměřeným na rozvoj byznysu zejména v obranném sektoru. Firmy také získají finanční podporu 100 tisíc eur, asi 2,5 milionu korun. Na projektu se u nás podílí CzechInvest.





DIANA je projekt, který má v zemích NATO podpořit rozvoj technologií takzvaného dvojího užití. Moderní válčení je plné technologií jako jsou drony, umělá inteligence, satelity, vesmír, analýza dat, čipy a tak dále a nastupují kvantové technologie. Do toho promlouvá bezpečnostní situace ve světě, z našeho pohledu zejména invaze Ruska na Ukrajinu.

Startupy mají do obranného sektoru přinést okysličení. Investiční aktivitu lze vlivem bezpečnostní situace vidět i na běžném trhu. Zbrojovka Czechoslovak Group a Presto Ventures rozjely obranný fond se 150 miliony eur. Havrlantům Rockaway Capital koupil prostějovského výrobce nejenom rušiček URC Systems. Pražské Credo Ventures zase poslalo peníze do dodavatele Pentagonu se slovenskými kořeny.

DIANA se zaměřuje na pět hlavních oblastí: energie a elektřina, bezpečnost dat a informací, snímání a sledování, lidské zdraví a výkonnost, kritická infrastruktura a logistika.

Do akcelerátoru se mohou hlásit firmy ze zemí NATO, a to do devátého srpna. Výběrové řízení vede NATO. Stáří či velikost firmy není omezením.

DIANA kromě peněz či mentoringu nabízí také setkávání se zástupci aliančních armád, tedy potenciálními odběrateli. Přístup má být zajištěn rovněž k investorům či networkingovým akcím.

Akcelerátor je zároveň spjatý s investičním fondem NATO Innovation Fund (NIF), který mezi startupy dvojího užití rozděluje miliardu eur, a to skrze běžné komerční fondy. Do rozpočtu přispěla i česká vláda.