 »  NBC a Sky spojí síly, v létě spustí společný zpravodajský kanál NBC Sky World News

Filip Rožánek

V létě začne vysílat nová mezinárodní zpravodajská stanice, která má konkurovat CNN nebo BBC. Společně ji připravují týmy NBC News a Sky News. V rozhovoru pro deník Financial Times to potvrdil ředitel NBC News Andy Lack. Přímo v televizi, která ponese název NBC Sky World News, bude pracovat asi 100 až 200 lidí, využívat ale budou i obsah svých kolegů ze současných redakcí NBC a Sky.

Zpravodajské zázemí posílí o 10 nových redakcí po celém světě. „Po mezinárodním zpravodajském kanálu jsme toužili dlouho. Už od dob války v Perském zálivu, při které se prosadila CNN, jsme v NBC věděli, že pokud nebudete v oblasti nepřetržitého zpravodajství působit celosvětově, tak je to jako byste zpravodajství nedělali vůbec. Takže jsem se už při svém prvním nástupu do NBC v roce 1993 ptal, kdy taky kruci budeme mít něco takového,“ řekl Lack v rozhovoru pro Financial Times.

Ředitelkou nové stanice bude britská novinářka Deborah Turnessová. Centrála televize bude v londýnském Osterley, kde teď má svá studia stanice Sky.

Ve Spojených státech provozuje NBC zpravodajskou stanici MSNBC, má také kanál zaměřený na ekonomické dění pod názvem CNBC. Kromě toho je čtvrtinovým spolumajitelem kanálu Euronews. Majitelem NBC i Sky je americká telekomunikační skupina Comcast.